۲۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۴۵

اخبار امنیتی عراق/

درخواست مقتدی صدر برای رژه نظامی در استانهای عراق/تسلط ارتش بر غرب موصل

رسانه های عراقی از درخواست مقتدی صدر برای برگزاری رژه نظامی در تمامی استانهای این کشور برای نمایش قدرت به جهانیان و تسلط ارتش بر غرب موصل خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العراقیه به نقل از سرلشگر ابو الولید فرمانده عملیات نینوا اعلام کرد: نیروهای امنیتی به طور کامل بر غرب موصل مسلط شده اند و منطقه تلعفر تحت سیطره نیروهای امنیتی است.

از سوی دیگر مقتدی صدر رهبر جریان صدر از همه عراقی های آزاده خواست که در استانهای عراق در روز شنبه آینده رژه نظامی برگزار کنند.

وی هدف از رژه نظامی را نمایش توان به جهانیان ونه ترساندن غیر نظامیان دانست و افزود: تروریست ها قصد دارند که عراق را ویران کنند.هدف ما نمایش تعداد نیروها و توانمندی هایمان به جهانیان است

