47 مورد مجوز سقط جنین درمانی در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدزاده بعدازظهر شنبه در کارگاه آموزشی آموزه‌های قانونی در بارداری و سقط جنین درمانی اظهار داشت: اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در راستای سیاست های کلان آموزشی خود این کارگاه را با محوریت قوانین، دستورالعمل‌ها و موانع قانونی سقط جنین برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: هدف از برگزاری این کنفرانس پیشگیری از ارجاع بی مورد افراد به مراکز پزشکی قانونی و کاهش اطاله دادرسی در ارتباط با موضوع سقط جنین و تبیین جایگاه پزشکی قانونی است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی سقط جنین درمانی، تشخیص حاملگی، اظهارنظر در ارتباط با وضعیت سلامت روان، تعیین سن، معاینه و تحقیق دلیل فوت آن‌ها را از جمله وظایف پزشکی قانونی برشمرد.

محمدزاده افزود: تشخیص هویت یکی دیگر از وظایف این سازمان است که در این راستا تاکنون کارت تشخیص هویت برای بعضی از افراد صادر شده است و در صورت تأمین اعتبار برای سایر افراد نیز صادر می‌شود.

وی به احداث و راه اندازی آزمایشگاه پزشکی قانونی استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این آزمایشگاه سال گذشته در استان به بهره برداری رسید اما در حال حاضر برای معاینه اجساد یکی از بهترین آزمایشگاه‌های کشور محسوب می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: در سال‌های گذشته با توجه به اینکه اجساد برای انجام تحقیق بیشتر به خراسان رضوی ارجاع داده می‌شد بیش از شش ماه طول می کشید در حالی که با افتتاح این آزمایشگاه در استان تمامی آزمایشات سرولوژی، سم‌شناسی و آسیب‌شناسی در داخل استان قابل انجام بوده و حداکثر دو الی سه روز طول می کشد.

محمدزاده بیان داشت: سقط‌های زیرزمینی زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود و عواقبی از قبیل مرگ مادر، بیماری‌های عفونی و ناباروری در مادران را در پی خواهد داشت.

وی افزود: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی اظهار کرد: سال گذشته 47 مورد مجوز سقط درمانی در استان صادر شده است.

محمدزاده اضافه کرد: همچنین طی این مدت 57 مورد تقاضای سقط جنین به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که به 42 نفر مجوز داده شده و از این تعداد شش مورد دارای اندیکاسون مادری و 34 مورد دارای اندیکاسوی جنینی بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته بیشترین درخواست‌ سقط درمانی مربوط به مادران 21 تا 30 سال بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: یکی از پیشرفت‌های پزشکی قانونی برای سقط جنین در سال‌های اخیر، کافی بودن رضایت کتبی از مادران بوده است.

محمدزاده در ارتباط با تشکیل پرونده سقط جنین در پزشکی قانونی گفت: قبل از تشکیل پرونده برای صدور مجوز، ابتدا مدارک و مستندات پزشک کارشناس بررسی شده و در صورتی که حائز یک یا چند مورد از شرایط سقط جنین باشد پرونده تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال 1304 نخستین قانون کیفری به طور رسمی سقط جنین را در کشور ممنوع کرد، افزود: سقط غیرقانونی جنین دارای عقوبت کیفری است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یادآور شد: چنانچه روح در جنین دمیده شده و جنین پسر باشد باید فرد مجرم دیه کامل یک انسان و در صورتی که جنین دختر باشد نصف دیه کامل را پرداخت کند.