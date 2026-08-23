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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

۵۰ معلم تجوید برای آموزش قرآن تربیت می‌شوند

۵۰ معلم تجوید برای آموزش قرآن تربیت می‌شوند

کرمانشاه - مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری دوره ۶۰ ساعته تربیت معلم تجوید با حضور ۵۰ نفر از فعالان قرآنی استان خبر داد.

حجت‌الاسلام ابوذر قوره‌جیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوره آموزشی تربیت معلم تجوید با هدف تقویت توانمندی نیروهای قرآنی و تشکل‌های فعال در مساجد در حال برگزاری است و این دوره به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره ۶۰ ساعته از اساتید برتر قرآنی استان برای آموزش شرکت‌کنندگان استفاده شده و پس از پایان دوره و ارزیابی‌های لازم، به افراد واجد شرایط گواهی تربیت معلم تجوید اعطا خواهد شد.

مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: افرادی که این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، امکان تدریس در رشته‌های قرائت سطح یک تا ۶ را در سامانه جامع آموزش سازمان دارالقرآن خواهند داشت و به عنوان مربی قرائت در این سطوح فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی با اشاره به استقبال از این دوره گفت: در مرحله ثبت‌نام اولیه حدود ۲۵۰ نفر اعلام آمادگی کردند که پس از برگزاری آزمون ورودی و بررسی سطح علمی و قرآنی متقاضیان، ۵۰ نفر برای حضور در دوره انتخاب شدند.

وی هدف دیگر این برنامه را فعال‌تر شدن ظرفیت‌های قرآنی مساجد عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم از ظرفیت تشکل‌های قرآنی، مساجد و نیروهای فعال این حوزه استفاده کنیم تا پس از پایان دوره، زمینه برگزاری کلاس‌های روخوانی، روان‌خوانی و تجوید و دوره‌های قرائت سطح یک تا ۶ در نقاط مختلف استان فراهم شود.

مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مرحله شفاهی آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: مرحله کتبی این آزمون اردیبهشت‌ماه برگزار شد و اکنون پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی در بخش شفاهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی بیان کرد: حدود ۱۵۰ نفر در مرحله شفاهی آزمون تخصصی حفظ قرآن شرکت دارند که این آزمون طی سه روز، سوم تا پنجم شهریورماه، در دو بخش ویژه آقایان و بانوان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان بر اساس نتایج ارزیابی‌ها امکان دریافت مدرک تخصصی حفظ قرآن در درجات سه، چهار و پنج را خواهند داشت و افرادی که حدنصاب لازم را کسب کنند، به مراحل بالاتر این آزمون راه پیدا می‌کنند.

وی افزود: در بخش شفاهی، حسن حفظ شرکت‌کنندگان به صورت حضوری توسط داوران ارزیابی می‌شود و بخش‌هایی مانند صوت و لحن، وقف و ابتدا و تجوید نیز با ارسال تلاوت‌های ضبط‌شده برای داوران مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج پس از تکمیل فرآیند داوری اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6925405

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