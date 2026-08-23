حجت‌الاسلام ابوذر قوره‌جیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دوره آموزشی تربیت معلم تجوید با هدف تقویت توانمندی نیروهای قرآنی و تشکل‌های فعال در مساجد در حال برگزاری است و این دوره به صورت ترکیبی حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره ۶۰ ساعته از اساتید برتر قرآنی استان برای آموزش شرکت‌کنندگان استفاده شده و پس از پایان دوره و ارزیابی‌های لازم، به افراد واجد شرایط گواهی تربیت معلم تجوید اعطا خواهد شد.

مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: افرادی که این دوره را با موفقیت پشت سر بگذارند، امکان تدریس در رشته‌های قرائت سطح یک تا ۶ را در سامانه جامع آموزش سازمان دارالقرآن خواهند داشت و به عنوان مربی قرائت در این سطوح فعالیت می‌کنند.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی با اشاره به استقبال از این دوره گفت: در مرحله ثبت‌نام اولیه حدود ۲۵۰ نفر اعلام آمادگی کردند که پس از برگزاری آزمون ورودی و بررسی سطح علمی و قرآنی متقاضیان، ۵۰ نفر برای حضور در دوره انتخاب شدند.

وی هدف دیگر این برنامه را فعال‌تر شدن ظرفیت‌های قرآنی مساجد عنوان کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم از ظرفیت تشکل‌های قرآنی، مساجد و نیروهای فعال این حوزه استفاده کنیم تا پس از پایان دوره، زمینه برگزاری کلاس‌های روخوانی، روان‌خوانی و تجوید و دوره‌های قرائت سطح یک تا ۶ در نقاط مختلف استان فراهم شود.

مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مرحله شفاهی آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: مرحله کتبی این آزمون اردیبهشت‌ماه برگزار شد و اکنون پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی در بخش شفاهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام قوره‌جیلی بیان کرد: حدود ۱۵۰ نفر در مرحله شفاهی آزمون تخصصی حفظ قرآن شرکت دارند که این آزمون طی سه روز، سوم تا پنجم شهریورماه، در دو بخش ویژه آقایان و بانوان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان بر اساس نتایج ارزیابی‌ها امکان دریافت مدرک تخصصی حفظ قرآن در درجات سه، چهار و پنج را خواهند داشت و افرادی که حدنصاب لازم را کسب کنند، به مراحل بالاتر این آزمون راه پیدا می‌کنند.

وی افزود: در بخش شفاهی، حسن حفظ شرکت‌کنندگان به صورت حضوری توسط داوران ارزیابی می‌شود و بخش‌هایی مانند صوت و لحن، وقف و ابتدا و تجوید نیز با ارسال تلاوت‌های ضبط‌شده برای داوران مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج پس از تکمیل فرآیند داوری اعلام خواهد شد.