به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار عصر شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: دولت بر استفاده از جریان آزاد رسانه‌ای و فضای سالم برای تحلیل و نقد تاکید دارد و شرایط را برای انتقادهای منصفانه و سالم رسانه‌ها فراهم کرده و مانعی در این رابطه وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از خبرنگاران بیان داشت: این شکایت پس گرفته شده است و در دیگر نهادها نیز شاهد این رویه هستیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: یکی از مهمترین اولویت‌های رسانه‌ای دولت، آگاهی زیست محیطی است و دولت حامی خبرنگاران و فعالان این عرصه خواهد بود و سارمان محیط زیست نیز خبرنگاران را یاور خود در اطلاع‌رسانی می‌داند.

نصب سامانه آنلاین پایش سنجش زیست محیطی در صنایع

وی تصریح کرد: نصب سامانه آنلاین پایش سنجش زیست محیطی در صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی و دیگر صنایع‌هایی که دارای آلایندگی زیست محیطی هستند باید تا پایان امسال صورت بگیرد.

ابتکار با اشاره به نصب دوربین‌های پایش زیست محیطی در 9 واحد صنعتی در منطقه گازی عسلویه، تاکید کرد: این سیستم تا پایان امسال در همه صنایع این منطقه نصب و راه‌اندازی می‌شود.

وی در ارتباط با توافقات صورت گرفته برای احیای دریاچه ارومیه، افزود: مراحل احیای دریاچه ارومیه نهایی شده است و چندین تالاب در کنار دریاچه ارومیه احیا شده است و برنامه 10 ساله دارد.

لزوم رعایت موارد زیست محیطی در اجرای پروژه‌های سدسازی

معاون رئیس جمهور بر لزوم رعایت موارد زیست محیطی در اجرای پروژه‌های سد سازی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: یکی از اولویت‌های دولت در راستای ساخت سد انجام ارزیابی زیست محیطی است.

وی از تجهیز مناطق شناگاه‌های استان بوشهر به سیستم پایش سنجش آلودگی زیست محیطی خبر داد و گفت: این اقدام به منظور جلوگیری از صدمات خطرات زیست محیطی صورت می‌گیرد.

ابتکار بر لزوم استفاده از راهکارهای مناسب برای جلوگیری از آلودگی دریا، بیان داشت: وضعیت زیست محیطی مردم بوشهر با تکمیل طرح جمع‌آوری فاضلاب بوشهر بهبود می‌یابد.

وی در ارتباط با سوالی در مورد بیرون کشیدن کشتی غرق شده رافائل از آب در ساحل بوشهر و موضع این سازمان گفت: بیرون کشیدن این کشتی لطمه بسیاری به ذخایر آبزیان می‌زند و این کشتی نباید از آب بیرون کشیده شود.

نیروگاه اتمی بوشهر خطر زیست‌محیطی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: یکی از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست احیای تالاب رودحله استان بوشهر است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی استان بوشهر وجود گرد و غبار و ریزگردها است که این موضوع در شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح می‌شود و راهکارهای لازم اتخاذ می‌شود.

ابتکار در ادامه در مورد نیروگاه اتمی بوشهر و تاثیرات زیست‌محیطی ان بیان داشت: نظارت کاملی بر روی آلاینده‌ها صورت می‌گیرد و ملاحظات زیستی و بین‌المللی در مورد تاثیرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس صورت گرفته و مورد تایید است.