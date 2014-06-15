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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تغيير وزن کشتی گیران با صلاحديد كادر فنی صورت می‌گیرد

تغيير وزن کشتی گیران با صلاحديد كادر فنی صورت می‌گیرد

سخنگوی فدراسيون كشتی در آستانه برگزاری رقابتهای انتخابی تيم‌های ملی كشتی آزاد و فرنگی گفت: هرگونه تغيير وزن كشتی گيران در اين مسابقات يا هر ميدان ديگری، با صلاحديد كادر فنی صورت می‌گيرد و مطمئنا تصميمی خودسرانه نيست.

علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اوزان تمامی كشتی گیران برای حضور در رقابتهای مختلف داخلی و خارجی با مشورت و صلاحدید كادرفنی تعیین و یا تغییر می‌كند

وی اضافه کرد: مطمئنا هیچ كشتی گیری نمی‌تواند خودسرانه در چنین موردی تصمیم گیری كند. بدیهی است رقابتهای انتخابی هم از این مستثنی خارج نیست و تمامی كشتی گیران باید در وزنی كه از سوی كادر فنی برای آنان تعیین شده، به میدان بروند.

سخنگوی فدراسيون كشتی در ادامه تصریح كرد: تاكنون هر تغییر وزنی در برخی كشتی گیران با صلاحدید كادر فنی بوده كه در رقابتهای قهرمانی آسیا و جام جهانی قبلی نیز این تغییرات در برخی اوزان اعمال شد و نتایج خوبی نیز داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته تصمیم بر این تغییرات به هیچ عنوان بر عهده كشتی‌گیر نیست و این كادر فنی و مربیان تیم ملی هستند كه با توجه به تمامی شرایط موجود كشتی گیران و حریفان در این خصوص تصمیم گیری می‌كنند.

مدیر فنی تیم‌های ملی كشتی آزاد در ادامه به برگزاری مجمع كمیته پیشكسوتان و ورزشكاران و مجمع فنی كشتی اشاره كرد و یادآور شد: خوشبختانه این كمیته‌ها در شرایطی تشكیل شد كه ما سال‌ها جای بسیاری از بزرگان و نامداران كشتی ایران در این عرصه خالی بود.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما در روز انتخابات مجمع فنی و كمیته پیشكسوتان شاهد حضور ستاره های بی بدیل و قهرمانان بزرگی بودیم كه مدتها در صحنه نبودند و خوشبختانه پس از چندین دهه دوباره گردهم آمدند.

رضایی در پایان تشكیل مجمع فنی و كمیته پیشكسوتان با شكل و شمایل كنونی را نقطه عطفی در كشتی خواند و گفت: فدراسیون كشتی، گردهم آوری بزرگان و نخبگان این رشته و استفاده از تجربیات این افراد را یكی از اهداف مهم و اصلی خود می‌داند كه خوشبختانه در مجمع فنی و كمیته‌های پیشكسوتان و ورزشكاران،‌ شاهد تحقق چنین خواسته‌ای بودیم.

کد مطلب 2311807

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