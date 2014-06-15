علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت رقابتهای انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اوزان تمامی كشتی گیران برای حضور در رقابتهای مختلف داخلی و خارجی با مشورت و صلاحدید كادرفنی تعیین و یا تغییر می‌كند

وی اضافه کرد: مطمئنا هیچ كشتی گیری نمی‌تواند خودسرانه در چنین موردی تصمیم گیری كند. بدیهی است رقابتهای انتخابی هم از این مستثنی خارج نیست و تمامی كشتی گیران باید در وزنی كه از سوی كادر فنی برای آنان تعیین شده، به میدان بروند.

سخنگوی فدراسيون كشتی در ادامه تصریح كرد: تاكنون هر تغییر وزنی در برخی كشتی گیران با صلاحدید كادر فنی بوده كه در رقابتهای قهرمانی آسیا و جام جهانی قبلی نیز این تغییرات در برخی اوزان اعمال شد و نتایج خوبی نیز داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته تصمیم بر این تغییرات به هیچ عنوان بر عهده كشتی‌گیر نیست و این كادر فنی و مربیان تیم ملی هستند كه با توجه به تمامی شرایط موجود كشتی گیران و حریفان در این خصوص تصمیم گیری می‌كنند.

مدیر فنی تیم‌های ملی كشتی آزاد در ادامه به برگزاری مجمع كمیته پیشكسوتان و ورزشكاران و مجمع فنی كشتی اشاره كرد و یادآور شد: خوشبختانه این كمیته‌ها در شرایطی تشكیل شد كه ما سال‌ها جای بسیاری از بزرگان و نامداران كشتی ایران در این عرصه خالی بود.

وی در این خصوص اضافه کرد: ما در روز انتخابات مجمع فنی و كمیته پیشكسوتان شاهد حضور ستاره های بی بدیل و قهرمانان بزرگی بودیم كه مدتها در صحنه نبودند و خوشبختانه پس از چندین دهه دوباره گردهم آمدند.

رضایی در پایان تشكیل مجمع فنی و كمیته پیشكسوتان با شكل و شمایل كنونی را نقطه عطفی در كشتی خواند و گفت: فدراسیون كشتی، گردهم آوری بزرگان و نخبگان این رشته و استفاده از تجربیات این افراد را یكی از اهداف مهم و اصلی خود می‌داند كه خوشبختانه در مجمع فنی و كمیته‌های پیشكسوتان و ورزشكاران،‌ شاهد تحقق چنین خواسته‌ای بودیم.