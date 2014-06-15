یک میلیارد تومان به اجرا و مطالعه طرح نهر راج نهاوند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی پیش از ظهر یک شنبه در جمع کشاورزان شهرستان نهاوند در جهاد کشاورزی اظهار داشت: توسعه و ساماندهی پوشش نهرها و کانالهای آبرسانی از مواردی است که می تواند در این زمینه کمک زیادی به رونق و افزایش تولید بخش کشاورزی داشته باشد که اجرای طرحهای آبرسانی در بالا بردن میزان بهره وری از آب و مصرف بهینه آن موثر واقع می شود.

عبدالملکی گفت: در نهاوند بیش از 17 هزار و 500 نفر در عرصه‌های مختلف کشاورزی اشتغال دارند و این شهرستان در تولید سه محصول حائز رتبه برتر کشور و در تولید 14 محصول حائز رتبه برتر استان همدان است و تولید سالانه 552 هزار تن انواع محصولات زراعی نشان از ظرفیت بالای بخش کشاورزی نهاوند است.

وی افزود: با تمام آنچه از ظرفیت بالای کشاورزی و باغداری نهاوند گفته می شود و به رغم اینکه نهاوند را به شهر سراب های خروشان و رودخانه های بسیار و نهرهای بیشمار می شناسند اما عدم استفاده کشاورزان و باغداران نهاوند از آبیاری قطره ای و سیستم آبیاری تحت فشار مشکلاتی را در ابیاری اراضی کشاورزی نهاوند به وجود آورده است.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: از 100درصد خروجی آب های زیرزمینی، سطحی و چاه ها و نهرهای نهاوند 94 درصد آن صرف کشاورزی، پنج درصد صرف شرب و تنها یک درصد صرف صنعت می شود.

وی آبیاری سنتی موجود در کشاورزی نهاوند را اختاپوسی نامید که 94 درصد آبهای مفید نهاوند را می بلعد.

امامعلی عبدالملکی ادامه داد: کشاورزی از محورهای اصلی توسعه ایران اسلامی است که در دولت تدبیر و امید برای توسعه آن قدمهای مثبت و زیر بنایی از جمله مهار آبهای سطحی، پوشش انهار و آبیاری قطره ای برداشته و اعتبارات خوبی منظور شده است.

عبدالملکی اظهار داشت: براي مصرف بهينه آب و رونق کشاورزي نهاوند در سال جاری ساماندهي کانال هاي آبرساني بايد در اولويت باشند.

وی افزود: توسعه و ساماندهي پوشش نهرها و کانالهاي آبرساني از مواردي است که مي تواند در اين زمينه کمک زيادي به بخش رونق و افزايش توليد بخش کشاورزي داشته باشد تا اجراي طرحهاي آبرساني در بالا بردن ميزان بهره وري از آب و مصرف بهينه آن موثر واقع شود.