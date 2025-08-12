به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری بعدازظهر سهشنبه در نشست بررسی مشکلات حوزه آب و خاک نهاوند اظهار کرد: با توجه به مطالبات کشاورزان و ظرفیتهای بالای شهرستان در بخش کشاورزی، باید اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای زیربنایی آب و خاک تخصیص یابد و اقدامات عملی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه وعدههای چند ماه گذشته برای احداث و بهسازی کانالهای آبرسانی هنوز عملی نشده است، افزود: ساماندهی قناتها با هدف تأمین آب کشاورزی، تکمیل شبکههای آبیاری، اجرای سامانههای نوین آبیاری، بهسازی جادههای بین مزارع، توسعه کشت گلخانهای با تسهیلات ویژه و افزایش راندمان تولید از جمله طرحهایی است که باید سرعت گیرد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: عملیات اجرایی ساماندهی نهر گبری با اعتبار یک میلیارد تومان باید آغاز شود و نباید کمبود اعتبار بهانهای برای تعویق این پروژه و بیپاسخ ماندن مطالبات کشاورزان باشد.
نظر شما