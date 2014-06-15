به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمد ياران ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران خراسان شمالي با اشاره به وقوع انواع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در خانه باغ های این استان، افزود: در حال حاضر در استان خانه باغ هايي به وجود آمده اند كه نظارت كافي بر آنها صورت نمي گيرد و بعضا تبديل به مركز فساد شده اند كه اين خود نارضايتي عمومي را به دنبال دارد.

وي با بيان اينكه خراسان شمالي از جمله استان‌هايي در كشور است كه در حوزه كشاورزي فعاليت دارد، اظهار داشت: ساخت خانه باغ‌ها و تغيير كابري اراضي كشاورزي استان را تهديد مي كند چرا كه با ساخت اين مكان ها زمين هاي مرغوب زراعي استان به قطعات كوچك تبديل و كاربري آنان تغيير مي كند.

اين مسئول با تاكيد براينكه خانه باغ‌ها تبديل به سكونتگاه‌هاي غيررسمي شده اند، تصريح كرد: وظيفه دستگاه قضايي و سایر دستگاههای زیربط، شناسايي اين مكان‌ها و برخورد با متخلفان است.

به گفته وي بر اساس قانون، دستگاه‌هاي خدمت‌رساني كه به خانه باغ‌هاي غيرمجاز خدمات ارائه داده و یا ارائه مي دهند مجرم شناخته شده و با آنان برخورد مي‌شود.

ياران با اشاره به اينكه در حال حاضر 270 پرونده در خصوص خانه باغ‌هاي غير مجاز در دستگاه قضايي استان تشكيل شده است، اظهار كرد: احكام قطعي در خصوص خانه باغ ها صادر شده و به زودي اجرا خواهد شد.

به گفته وي متخلفان حوزه خانه باغ‌هاي غيرمجاز به جزاي نقدي و در مواردي نيز به حبس بين يك ماه تا شش ماه محكوم مي شوند.

دادستان عمومي و انقلاب بجنورد از سازمان جهاد كشاورزي استان خواست تا متخلفان در اين زمينه را در هر سطحي كه هستند به دستگاه قضايي معرفي کند تا برای آن پرونده تشکیل شود.

وي به مشاورين املاك فعال در سطح استان هشدار داد: هر یک از بنگاه هاي املاك که اقدام به فروش خانه باغ‌ها کرده و یا در راستای فروش آن تبلیغ كند با برخورد قانوني مواجه خواهد شد.

یاران در ادامه در خصوص بحث سرمايه گذاري در استان و تسهیل شرایط برای ورود سرمایه گذاران به خراسان شمالی نیز افزود: كميته‌اي تحت عنوان حمايت قضايي از سرمايه گذاري در خراسان شمالي تشكيل شده كه رئيس كل دادگستري استان، دادستان، مديركل بازرسي، رئيس دادگاه‌هاي انقلاب استان اعضاي آن را تشكيل مي دهند.

وي با بيان اينكه اين كميته تا كنون در استان به طور جدي فعال نبوده است، تصريح كرد: بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبري سعي بر اين است تا اين كميته امسال در استان بيشتر از سابق فعال شود.

به گفته وي در كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري خراسان شمالي به تخلفات و کارشکنی‌های دستگاه‌هاي اجرايي كه براي سرمايه گذاري در استان مشكلاتي ايجاد مي‌كنند رسيدگي مي‌شود.

ياران اضافه كرد: در حال حاضر 15 درخواست جهت رسيدگي در اين كميته وجود دارد كه در دست پيگيري است.