به گزارش خبرنگار مهر، حرم حضرت معصومه (س) در ایام سالروز ورود بانوی کرامت به قم، میزبان جمعی از اهالی رسانه در قالب تور یکروزه بود. این سفر به منظور آشنایی بیشتر اهالی رسانه با فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر و دستاوردها و ظرفیتهای این مکان مقدس برگزار شد.
بازدید از استودیوی حرم و معرفی برخی برنامههای پربازدید فعلی صدا و سیما، همچنین بازدید از مزار پروین اعتصامی و فتحعلیشاه قاجار از جمله موارد بازدید در این تور یکروزه بود. به گفته مسئول ارتباطات حرم، مقدار قابل توجهی از تربت مقدس حرم سیدالشهدا (ع) توسط دختر فتحعلیشاه قاجار خریداری و در کنار مزار پدرش در ضلع شرقی حرم دفن شده است.
حسینزاده، مسئول روابط عمومی آستان حضرت معصومه (س)، با اشاره به برخی اقدامات فرهنگی ویژه در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: بزرگترین و اولین ترتیلخوانی قرآن در ماه مبارک رمضان در حرم بانوی کرامت ۲۵ سال پیش برگزار شد و از آن سال به بعد، این مراسم در دیگر حرمها و بقاع متبرکه کشور آغاز گردید. وی به برپایی اولین اتاق عقد در حرم مطهر اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از دو هزار زوج در این حرم عقد ازدواج خود را برگزار میکنند و آمارها نشان میدهد که نرخ طلاق در بین افرادی که عقد خود را در اینجا برگزار کردهاند، کمتر از سایر ازدواجها بوده است.
در این تور یکروزه، بخشی از فعالیتهای امور بینالملل نیز تشریح شد. این بخش از حرم مطهر سالانه میزبان تعداد زیادی از گردشگران اروپایی و آمریکایی است و گفته شد که بیشترین گردشگران خارجی متعلق به کشور آمریکا هستند. همچنین در این معاونت، ۱۹۰۰ زباندان با تسلط بر زبانهای مختلف جهت راهنمایی و معرفی حرم مطهر به گردشگران خارجی مشغول به فعالیت هستند. بخش دیگری از امور بینالملل حرم بانوی کرامت نیز به شیعیان کشورهای دیگر از جمله پاکستان و عراق اختصاص دارد و خدماترسانی به زائران غیرایرانی را بر عهده دارد.
کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه (س) نیز میزبان اصحاب رسانه بود و قسمتهای مختلف این کتابخانه از جمله بخش کتب قدیمی و آرشیوی، بخش احیا و مرمت آثار خطی و نسخ قدیمی و نیز بخش آرشیو تصاویر و میراث مکتوب نمایش داده شد.
حجتالاسلام فتحاللهزاده، مسئول کتابخانه حرم، از دارا بودن آرشیوی غنی در حرم خبر داد و گفت: نزدیک به یک و نیم میلیون سند از جمله اسناد دیداری و شنیداری در کتابخانه حرم وجود دارد. همچنین موزه حرم از جمله موزههای قدیمی کشور و قدیمیترین موزه ایران با دارا بودن آثار قدیمی و غنی ایرانی-اسلامی است؛ البته به خاطر پروتکلهای موزه در زمان جنگ بسته شد و آثار به جای امنی منتقل گردیدند.
برپایی نمایشگاهی از تصاویر قدیمی مربوط به حرم حضرت معصومه (س) و شهر قم به همراه اسناد و مدارک مربوط به کارگزاران و عوامل اجرایی حرم در سدههای گذشته، از بخشهای جذاب مجموعه کتابخانه حرم بود که مورد بازدید قرار گرفت.
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