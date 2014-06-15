ابعاد وجودی شهدای هفتم تیر به نسل جوان انتقال داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم هفتم تیر که با حضور دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد با گرامی داشت یاد ونام شهدای گرانقدر وبه خصوص شهدای هفتم تیر اظهار داشت:شهدا شمع های فروزانی هستند که راه را به ما نشان دادند تا ما بتوانیم در مسیر اصلی که همان تحقق و استقرار حکومت حضرت مهدی (عج) است گام برداریم.

وی افزود:همه ما مدیون خون شهدا هستیم شهدایی که برای احیاء ارزشهای اسلامی، دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی با نثار جان و خونشان درخت اسلام را تنومند تر از قبل کردند.

مهرجو ادامه داد:ما به عنوان ادامه دهندگان راه شهدا باید ارزشها را احیا کنیم و ابعاد وجودی شهدا به خصوص شهدای هفتم تیر را تبیین و به نسل جدید انتقال دهیم.

وی با بیان اینکه نسل جوان باید از شهدا الگو برداری کنند گفت:همه دستگاههای اجرایی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم همت کنند و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

مهرجو تصریح کرد:این مراسم روز پنج شنبه 5تیر ماه در جوار گلزار شهدای روستای بحیری با سخنرانی حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه برگزار خواهد شد.

شهید میر بهزاد شهریاری اولین نماینده مردم رودباران(دشتی،تنگستان،کنگان و دیر) در مجلس شورای اسلامی در جـريانِ وقوع فاجعه هفتم تيرماه 1360 در دفـتر مركـزي حزب جمهوري اسلامي كه منجـر به شهادت شهيد آيت‎ا... دكـتربهشتي و هفتاد و دوتن از بهـترين ياران امامِ امّت(ره) گـرديد به شهادت رسید.