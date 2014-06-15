درخشش دوباره جوان طلایی ایران/ ابارقی در 200 متر اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابارقی که روز شنبه توانست با ثبت رکورد خیره کننده 20 ثانیه و 63 صدم ثانیه در دور مقدماتی، رکورد بزرگسالان کشورمان را در ماده 200 متر جابجا کند و یکی از چهار دونده‌ای باشد که در جریان این مسابقات رکورد مسابقات جوانان قهرمانی آسیا را نیز بهبود ببخشید امروز در فینال این ماده با ثبت زمان 20 ثانیه و 69 صدم ثانیه عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و دومین مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.



در این ماده پس از ابارقی جینگ چن از کشور چین با زمان 20 ثانیه و 96 صدم ثانیه نایب قهرمان شد و ژان کاتسومی از ژاپن با زمان 21 ثانیه و 5 صدم ثانیه در جایگاه سوم ایستاد.



