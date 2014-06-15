به گزارش خبرنگار مهر، ابارقی که روز شنبه توانست با ثبت رکورد خیره کننده 20 ثانیه و 63 صدم ثانیه در دور مقدماتی، رکورد بزرگسالان کشورمان را در ماده 200 متر جابجا کند و یکی از چهار دوندهای باشد که در جریان این مسابقات رکورد مسابقات جوانان قهرمانی آسیا را نیز بهبود ببخشید امروز در فینال این ماده با ثبت زمان 20 ثانیه و 69 صدم ثانیه عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و دومین مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.
در این ماده پس از ابارقی جینگ چن از کشور چین با زمان 20 ثانیه و 96 صدم ثانیه نایب قهرمان شد و ژان کاتسومی از ژاپن با زمان 21 ثانیه و 5 صدم ثانیه در جایگاه سوم ایستاد.
دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا؛
درخشش دوباره جوان طلایی ایران/ ابارقی در 200 متر اول شد
محمد حسین ابارقی در جریان آخرین روز از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در تایوان با درخششی دوباره عنوان قهرمانی ماده 200 متر را به خود اختصاص داد و مدال طلا را به گردن آویخت.
به گزارش خبرنگار مهر، ابارقی که روز شنبه توانست با ثبت رکورد خیره کننده 20 ثانیه و 63 صدم ثانیه در دور مقدماتی، رکورد بزرگسالان کشورمان را در ماده 200 متر جابجا کند و یکی از چهار دوندهای باشد که در جریان این مسابقات رکورد مسابقات جوانان قهرمانی آسیا را نیز بهبود ببخشید امروز در فینال این ماده با ثبت زمان 20 ثانیه و 69 صدم ثانیه عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و دومین مدال طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.
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