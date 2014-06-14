شانس بالای دو و میدانی قم برای کسب مدال از مسابقات جوانان آسیا

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای دوومیدانی قهرمانی رده سنی جوانان آسیا برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چون یک نماینده بسیار خوب و پرامید به نام محمد سبب کار در این رقابت ها داریم و امیدواریم که با کسب مدال از این پیکارها به کشورمان و شهر مقدس قم بازگردد.

وی یاد آور شد: تخصص نماینده قم در مواد 400 متر و 400 متر با مانع است و آرزو می کنیم روندی که این چهره شاخص دوومیدانی قم در رقابت های لیگ، پیکارهای آغاز فصل و مسابقات قهرمانی جوانان کشور داشت در این میدان مهم آسیایی نیز ادامه پیدا کند و وی با دست پر از رقابت با حریفان خارج شود.

رئیس هیئت دوومیدانی استان قم بیان داشت: مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا در حالی برگزار می‌شود که آغاز نخستین روز مسابقات از صبح جمعه بود و با توجه به اینکه برنامه کامل رقابت ها اعلام شده نماینده قم امروز شنبه و یکشنبه به میدان می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا در حالی به میزبانی چین تایپه برگزار خواهد شد که این رقابت ها تا 25 خرداد ماه در پیست تارتان و زمین چمن ورزشگاه مونی سیپال شهر تایپه تایوان برگزار خواهد شد و 18 جوان دوومیدانی کار ایرانی نیز در آن حضور دارند.

رضایی یاد آور شد: ترکیب تیم ملی دوومیدانی جوانان کشورمان در این رقابت ها را 16 دوومیدانی کار پسر و 2 ورزشکار دختر تشکیل می دهند و محمد سبب کار نیز ورزشکاری است که به عنوان نماینده قم در این رقابت ها با حریفان خود پیکار می کند.

وی یاد آور شد: جوانان کشورمان در این رقابت ها در مواد 100 متر، 110 متر با مانع، 200 متر، 400 متر، 400 با مانع، سه هزار متر با مانع، پنج هزار متر، 10 کیلومتر پیاده روی، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، 4 در 100 متر امدادی و 4 در 400 متر امدادی، به مدت چهار روز پیاپی و در دو نوبت صبح و عصر، به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.

رضایی بیان داشت: محمد سبب کار، محمد حسین ابارقی، سپهر اسد، محمد چشمه زار، محمد امین برزی، حسین میهن دوست، شایان نیرومند، حامد زهدی غلامی، خلیل ناصری، جلیل ناصری، شاهین مهردلان، شاهین جعفری، مصطفی خداوردی، سینا روحانی، آرین زرعکانی، جواد شوریابی، مهدیه زعیمی و فاطمه خیاطی، نمایندگان کشورمان در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا هستند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان قم در ادامه عنوان داشت: در این رقابت ها جوانان دوومیدانی کار کشورمان به مصاف دوومیدانی کارانی از کشورهای ژاپن، چین، کره، قزاقستان، عربستان صعودی، امارات، ازبکستان و چند کشور آسیایی دیگر خواهند رفت.

وی ابراز کرد: برنامه دوومیدانی کاران کشورمان در حالی اعلام شده که محمد سبب کار نماینده قم در مرحله مقدماتی رشته 400 متر با مانع روز شنبه بیست و چهارم خرداد ماه با حریفان رقابت می کند و در مرحله نهایی این رشته نیز روز یکشنبه بیست و پنجم خرداد روی پیست خواهد رفت.