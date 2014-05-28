دوومیدانی کاران جوان اردونشین شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 22 تا 25 خرداد ماه جاری در استادیوم "مونی سیپال" شهر تایپه تایوان برگزار خواهد شد که جوانان کشورمان با حضور در اردوی آماده‌سازی درمجموعه آفتاب انقلاب تهران عازم این مسابقات خواهند شد.



محمد سبب‌کار، محمد حسین ابارقی، سپهر اسد، محمد چشمه زار، محمد امین برزی، حسین میهن دوست، شایان نیرومند، حامد زهدی غلامی، خلیل ناصری، جلیل ناصری، شاهین مهردلان، شاهین جعفری، مصطفی خداوردی، سنا روحانی، آرین زرعکانی، جواد شوریابی، مهدیه زعیمی و فاطمه خیاطی، اردو نشینانی هستند که با نظر کمیته فنی در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا حضور خواهند داشت.



دوومیدانی کاران جوان کشورمان در این رقابتها در مواد 100 متر، 110 متر با مانع، 200 متر، 400 متر، 400 با مانع، سه هزار متر با مانع، پنج هزار متر، 10 کیلومتر پیاده‌روی، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، 4 در 100 متر امدادی و 4 در 400 متر امدادی به مصاف حریفان آسیایی خود خواهند رفت.