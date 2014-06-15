به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، موج اخیر خشونت‌ها در عراق به خصوص در شهر موصل، موجب افزایش هر چه بیشترِ نیاز به کمک‌های بشردوستانه‌ ناشی از نبردهایی شده که از ماه دسامبر (دی ماه) در جریان بوده‌اند. در پی این درگیری ها صدها هزار نفر از موصل به نقاط امن گریخته‌اند. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ نیز در حال کمک‌رسانی به ساکنان موصل و دیگر نقاط است و در عین حال از تمامی طرف‌های درگیر می‌خواهد تا به قوانین و اصول حقوق بین‌المللی بشردوستانه احترام گذارند.

"پاتریک یوسف" رئیس دفتر نمایندگی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در عراق گفت: ما به شدت نگران آثار و عواقب نبرد بر غیرنظامیان هستیم. ما از تمامی طرف‌های درگیر می خواهیم تا غیرنظامیان را از آثار جنگ در امان نگاه دارند. نباید به غیرنظامیان حمله شود و باید به آنان اجازه داده شود تا آزادانه به سمت مناطق امن‌تر حرکت کنند. در عین حال سازه‌های غیرنظامی مانند خانه‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و اماکن مقدس نباید هدف حمله قرار گیرند.

در حقوق بین‌المللی بشردوستانه به روشنی تصریح شده که اجساد باید جمع‌آوری شده و بدون در نظر گرفتن این که به کدام طرف تعلق دارند، مورد تکریم قرار گیرند و نیز باید با زندانیان و کسانی که به هر دلیلی تحت اختیار یکی از طرفین درگیری هستند،‌ در تمامی شرایط به روشی انسانی رفتار شود.

این در حالی است که موصل از کمبود برق و دیگر منابع انرژی در رنج است. با این که تعداد زیادی از مجروحان در بیمارستان‌ها درمان شده‌اند، برخی از این بیمارستان‌ها یا کاملا از فعالیت بازایستاده‌اند و یا با ظرفیت پائین‌تری کار می‌کنند. کارکنان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در روند رسیدگی به نیازهای افراد بی‌خانمان تا حال توانسته‌اند در زمار و القوش در شمال موصل بسته‌های غذایی یک‌ماهه و دیگر اقلام امدادی را بین بیش از 10هزار فرد بی‌خانمان توزیع کنند.

یوسف تاکید کرد: ما از تمامی طرف‌های درگیر خواسته‌ایم تا ادامه‌ فعالیت مراکز درمانی را تضمین نمایند. تمامی افراد مجروح و بیمار باید درمان شوند. کارکنان و تأسیسات درمانی نیز باید محافظت شده و مورد احترام باشند.

کارکنان کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ در کرکوک، دهوک، اربیل و بغداد از نزدیک این شرایط را دنبال می‌کنند. در طول روزهای آتی، غذای بیشتر و دیگر اقلام امدادی نیز تدارک خواهد شد. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ از تمام طرف‌های درگیر و نیز ریش‌سفیدان قومی و دیگر مقامات می‌خواهد تا دسترسی این سازمان به مناطقی را که نیازمندان در آنها حضور دارند تسهیل کنند.