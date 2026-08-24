پذیرش بدون آزمون دانشجوی زن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، این دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از میان دانش‌آموختگان و دانشجویان زن مقطع کارشناسی سایر دانشگاه‌ها، مشروط به اینکه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۳۱ دانش‌آموخته شوند، بر اساس آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجو می‌پذیرد.

بر اساس این اطلاعیه، پذیرش فقط در رشته علوم قضایی و به صورت بورسیه قوه قضائیه خواهد بود.

شرایط داوطلبان

پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش‌آموختگی و صرفاً یک بار امکان‌پذیر است و دانش‌آموختگان ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ به بعد حق ثبت‌نام دارند.

داوطلبان باید دانش‌آموخته یا دانشجوی کارشناسی حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا فقه و حقوق اسلامی باشند. همچنین باید دانشجو یا دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته دوره روزانه یا شبانه دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه شهید مطهری یا دانشگاه مفید قم باشند.

دانشجویان و دانش‌آموختگان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند:

۱. پس از ۶ نیمسال تحصیلی، با گذراندن حداقل سه‌چهارم واحدهای درسی، از نظر معدل کل نمرات جزو ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود باشند و حداکثر در مدت ۸ نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند. دانشجویان تحصیل همزمان نیز پس از ۸ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه‌چهارم واحدهای درسی و حداکثر در مدت ۱۰ نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند.

۲. در طول ۶ نیمسال تحصیلی دانش‌آموخته شوند و از نظر میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم‌رشته و غیرهم‌ورودی خود، جزو ۲۰ درصد برتر باشند؛ این گروه به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون پذیرفته خواهند شد.

همچنین برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی حقوق، با ارائه معرفی‌نامه از دبیرخانه المپیاد، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون پذیرفته خواهند شد.

مصاحبه و گزینش

از کلیه داوطلبان مصاحبه علمی، عمومی و گزینش به عمل خواهد آمد. تاریخ تقریبی مصاحبه علمی، عمومی و گزینش شهریورماه سال ۱۴۰۵ اعلام شده است.

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از آخرین اخبار مربوط به تاریخ مصاحبه و گزینش به تارنمای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به نشانی ujsas.ac.ir مراجعه کنند.

لازم است داوطلبان در زمان مصاحبه اصل و تصویر کلیه مدارک مربوط را همراه داشته باشند.

حداقل معدل مقطع کارشناسی برای داوطلبان ۱۶ و برای داوطلبان ایثارگر ۱۵ اعلام شده است. همچنین حداکثر سن داوطلبان ۲۸ سال و برای داوطلبان ایثارگر ۳۰ سال تعیین شده است.

ثبت‌نام قطعی پس از پذیرش علمی و گزینش دانشگاه، منوط به تأیید دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و دانشگاه تا دریافت این تأییدیه از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل معذور خواهد بود.

به درخواست داوطلبانی که مدارک آنها ناقص یا فاقد وضوح و کیفیت لازم باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین چنانچه در هر مرحله از ارزیابی، بررسی، ثبت‌نام و اشتغال به تحصیل مشخص شود داوطلب شرایط اعلام‌شده را نداشته یا مغایرتی میان مدارک و مستندات ارائه‌شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.

گواهی معدل و رتبه ۲۰ درصد برتر نیز باید طبق نمونه کاربرگ دانشگاه علوم قضایی ارائه شود و ارائه هر گواهی دیگری قابل قبول نخواهد بود.

تذکرات و شرایط بورس

دانشجویان در صورت انصراف از تحصیل، انتقال، اخراج، عدم کسب معدل ۱۶ یا از دست دادن شرایط و صلاحیت‌های عمومی و علمی، موظفند کلیه هزینه‌های تحصیلی و مقرری دریافتی را مطابق تعهدنامه محضری و به تشخیص دانشگاه و قوه قضائیه بازپرداخت کنند.

دانشجویان در طول دوره تحصیل، دروس فرهنگی، کارآموزی، حوزوی و کارگاه‌های مهارت‌افزایی را در چارچوب برنامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهند گذراند.

پذیرش دانشجو از میان داوطلبان زن انجام می‌شود و مدت استفاده از بورس تحصیلی حداکثر ۶ نیمسال تحصیلی است.

فارغ‌التحصیلان بورسیه، چنانچه حداقل معدل ۱۶ را کسب کنند، برای تصدی منصب قضا جذب دستگاه قضایی خواهند شد و در غیر این صورت مطابق مقررات اعلام‌شده با آنان رفتار خواهد شد.

این رشته فاقد پایان‌نامه است و برنامه درسی و سرفصل دروس رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته در تارنمای دانشگاه در دسترس است.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام شامل عکس ۳×۴، صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، گواهی معدل و رتبه مطابق نمونه پیوست، ریزنمرات، مدرک تحصیلی برای داوطلبانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند و معرفی‌نامه دبیرخانه المپیاد برای برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی است.

بارگذاری همه مدارک فوق توسط داوطلبان الزامی است.

متقاضیان واجد شرایط باید تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۶.۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبان در صورت داشتن پرسش ضروری می‌توانند با شماره ۰۲۱۶۶۷۰۳۵۳۹، داخلی ۲۴۳-۲۴ و شماره ۰۲۱۶۶۷۰۷۰۲۱ تماس بگیرند.