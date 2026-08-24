احتمال غیبت مدافع استقلال در بازی با فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال، که در جریان دیدار روز گذشته این تیم مقابل سپاهان دچار مصدومیت شد، امروز تحت تصویربرداری MRI قرار می‌گیرد تا میزان دقیق آسیب‌دیدگی او مشخص شود.

آشورماتوف در جریان پیروزی ۲ بر صفر استقلال برابر سپاهان در دقیقه ۸۰ دچار مصدومیت شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. این مدافع جای خود را به سامان تورانیان داد و پس از پایان مسابقه نیز با احساس درد ورزشگاه را ترک کرد.

با توجه به مصدومیت این بازیکن و در پیش بودن دیدار حساس استقلال برابر پرسپولیس در چارچوب دربی ۱۰۷ پایتخت، کادر فنی آبی‌پوشان قصد دارد با احتیاط بیشتری شرایط او را مدیریت کند.

استقلال روز جمعه ۶ شهریور در هفته چهارم لیگ برتر به مصاف فولاد خواهد رفت و سپس چهار روز بعد روز چهارشنبه ۱۱ شهریور، دربی ۱۰۷ پایتخت را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌کند.

در همین راستا، سهراب بختیاری‌زاده قصد دارد در صورت تأیید کادر پزشکی و برای جلوگیری از تشدید آسیب‌دیدگی، به آشورماتوف در دیدار برابر فولاد استراحت بدهد تا این مدافع شانس بیشتری برای حضور در بازی حساس برابر پرسپولیس داشته باشد.

البته تصمیم نهایی درباره میزان مصدومیت و مدت دوری آشورماتوف پس از اعلام نتیجه MRI و بررسی شرایط این بازیکن توسط کادر پزشکی استقلال اتخاذ خواهد شد.

استقلال پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر سپاهان، با کسب سه برد متوالی و ۹ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و حالا باید در فاصله کوتاهی خود را برای دو دیدار مهم برابر فولاد و پرسپولیس آماده کند.