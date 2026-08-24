ظرفیت ۳۶هزار تنی تولید آلومینیوم در ایوانکی؛ ۴۰شغل مستقیم ایجاد شد

یادگار احمدی صبح دوشنبه در جریان سفر حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به غرب استان سمنان و بازدید وی از شهرک صنعتی ایوانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین برنامه رسمی این سفر، افتتاح یک طرح اقتصادی در شهرک صنعتی ایوانکی بود.

وی با بیان اینکه این کارخانه در زمینه تولید فلز آلومینیوم فعالیت می‌کند، افزود: این واحد صنعتی میله‌های آلومینیومی تولید می‌کند و بخشی از نیاز استان سمنان و کشور به این محصول را تأمین خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر در این واحد صنعتی گفت: برای اجرای این طرح یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

احمدی ظرفیت تولید سالانه این کارخانه را ۳۶ هزار تن میله آلومینیومی اعلام کرد و افزود: این واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی مستقر است و سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

گفتنی است حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح دوشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و در جریان این سفر، افتتاح طرح‌های مختلف را در دستور کار دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مجموعه نیروگاه‌های خورشیدی استان سمنان نیز به صورت متمرکز و همزمان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.