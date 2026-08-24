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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

ظرفیت ۳۶هزار تنی تولید آلومینیوم در ایوانکی؛ ۴۰شغل مستقیم ایجاد شد

ظرفیت ۳۶هزار تنی تولید آلومینیوم در ایوانکی؛ ۴۰شغل مستقیم ایجاد شد

گرمسار- مدیرکل صمت سمنان از افتتاح کارخانه تولید میله آلومینیومی ایوانکی با ظرفیت سالانه ۳۶ هزار تن خبر داد؛ این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریالی برای ۴۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

یادگار احمدی صبح دوشنبه در جریان سفر حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به غرب استان سمنان و بازدید وی از شهرک صنعتی ایوانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین برنامه رسمی این سفر، افتتاح یک طرح اقتصادی در شهرک صنعتی ایوانکی بود.

وی با بیان اینکه این کارخانه در زمینه تولید فلز آلومینیوم فعالیت می‌کند، افزود: این واحد صنعتی میله‌های آلومینیومی تولید می‌کند و بخشی از نیاز استان سمنان و کشور به این محصول را تأمین خواهد کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر در این واحد صنعتی گفت: برای اجرای این طرح یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده است.

احمدی ظرفیت تولید سالانه این کارخانه را ۳۶ هزار تن میله آلومینیومی اعلام کرد و افزود: این واحد صنعتی در شهرک صنعتی ایوانکی مستقر است و سرمایه‌گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

گفتنی است حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، صبح دوشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و در جریان این سفر، افتتاح طرح‌های مختلف را در دستور کار دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مجموعه نیروگاه‌های خورشیدی استان سمنان نیز به صورت متمرکز و همزمان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 6925742

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