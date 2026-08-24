به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام گرامیداشت هفته دولت، پروژه تعریض و بهسازی محور ساحلی «بردخون - دیّر» (قطعه اول) صبح دوشنبه با حضور استاندار بوشهر، مدیران کل راهداری و حمل و نقل جادهای و جمعی از مسئولان محلی شهرستان دیّر به بهرهبرداری رسمی رسید.
استاندار بوشهر در این آپین اظهار کرد: این پروژه مهم راهسازی با هدف تسهیل در عبور و مرور، کاهش سوانح جادهای، افزایش ایمنی تردد و بهبود شبکه اتصال نوار ساحلی جنوب استان بوشهر اجرایی شده است.
ارسلان زارع اضافه کرد: اعتبار صرفشده برای تکمیل قطعه اول این طرح بالغ بر ۷۹۴ میلیارد و ۲۹۳ میلیون ریال بوده و طول مسیر تعریض و بهسازیشده در این فاز پنج کیلومتر است.
این طرح زیربنایی تحت نظارت ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر به عنوان دستگاه کارفرما و با اجرای شرکت «نو پرور» به عنوان پیمانکار پروژه طی مدت قرارداد ۱۲ ماه تکمیل و آماده زیر بار ترافیک رفتن شده است.
با بهرهبرداری از این بخش از محور ساحلی بردخون به دیّر، یکی از مطالبات مهم ساکنان منطقه و رانندگان مسیرهای ساحلی استان محقق گردیده و زمینهساز ارتقای شاخصهای ایمنی حملونقل جادهای در جنوب کشور خواهد بود.
نظر شما