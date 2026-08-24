ساده زیستی شهیدان رجایی و باهنر الگوی دولتمردان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر باقری بنابی صبح دوشنبه در دیدار مسئولان شهرستان پارس‌آباد که در سالن اجتماعات دفتر امام جمعه برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت، اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر الگو و نماد مدیریت جهادی و گنجینه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر ساده زیستی، خدمت صادقانه و بی منت به مردم بود، گفت: مسئولان، شهیدان رجایی و باهنر را الگوی خود قرار داده و خدمت رسانی صادقانه و بدون منت را اولویت اصلی کار خود قرار دهند.

افتتاح ۵۶ پروژه و طرح اقتصادی هفته دولت در شهرستان پارس آباد

علی لطفی نیز اول مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و با اشاره به ارائه گزارشی از عملکرد هفته دولت در شهرستان اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر، نماد دولت جهادی و ساده زیستی و خدمت بی منت به مردم بودند.

وی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم باید سرلوحه کار مدیران شهرستان باشد، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امور مردم را به عنوان اصلی‌ترین وظیفه در دستور کار قرار دهند زیرا این پست‌ها و مسئولیت‌ها زودگذر بوده و امانت‌های الهی است که باید آن‌ها را به نفع مردم حفظ کرد.

فرماندار شهرستان پارس آباد افزود: تعداد ۵۶ طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۷۰ میلیارد تومان در هفته دولت در پارس آباد به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس شورای اداری شهرستان پارس آباد نقش رسانه‌ها را در امیدآفرینی و انعکاس صادقانه خدمات دولت کلیدی دانست و بر ضرورت تداوم همکاری مدیران با خبرنگاران برای آگاهی‌بخشی به جامعه تأکید نمود.