به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در بوشهر اظهار داشت: بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه استان دارد و دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی استان بوشهر هستیم که باید به خوبی برنامه‌ریزی و هدایت شود.

وی بر لزوم توسعه طرح‌های کشاورزی و شیلات در استان بوشهر برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی تاکید کرد و افزود: طرح پرورش ماهی در قفس می‌تواند به خوبی در استان بوشهر اجرا شود و هرچند صحبت‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است ولی هنوز ظرفیت مناسبی در استان برای ان ایجاد نشده است.

امام جمعه بوشهر با اشاره به برخی از مشکلات کشاورزان استان بوشهر، تصریح کرد: عدم فروش محصولات یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان استان است که با وجود پرداخت تسهیلات برای تحول در بخش کشاورزی ولی به سبب نبود برنامه‌ریزی دانش بنیان این بخش تحول اساسی نداشته است.

وی با بیان اینکه این مشکل کشاورزان همچنان باقی است، ادامه داد: باید برنامه‌ریزی مناسبی در زمینه اقتصاد کرانه‌ای صورت بگیرد تا شاهد رشد جامع، توسعه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی باشیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر در بخش‌های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و شیلاتی اضافه کرد: این ظرفیت‌ها یک گنج اقتصادی برای استان است.

لزوم ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گیاهان دارویی

وی همچنین بر لزوم ایجاد و راه‌اندازی صنایع تبدیلی در استان بوشهر تاکید کرد و افزود: توسعه کشاورزی استان بوشهر نیازمند علمی، مدیریت جامع، سرمایه گذاری مناسب، بهره برداری ثمربخش و ایجاد صنایع تبدیلی است که اینها باید با بازاریابی مناسب همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ادامه داد: اگر استان بوشهر از یک بسته جغرافیای کرانه‌ای برخوردار باشد در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی متحول می شود ولی استان بوشهر در حال حاضر از این موضوع بی‌بهره است.

وی با اشاره به سهم کم استفاده استان بوشهر در اقتصاد دریایی، تاکید کرد: سهم استان بوشهر از دریا فقط صید و صیادی و خام فروشی نفت و گاز است که باید سهم استان بوشهر در عرصه اقتصاد دریایی بیشتر شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان ساخت: یکی از مهمترین تهدیدهای ابزیان وجود آلاینده‌های دریایی است که در آینده نه چندان دور باعث نابودی آبزیان تغذیه‌ای می‌شود و نیاز است که مدیریت دریایی صحیح در این زمینه صورت بگیرد.

وی خواستار تلاش برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری گیاهان دارویی شد و ادامه داد: نقشه توسعه پایدار کشاورزی استان بوشهر باید ترسیم شده و مورد استفاده قرار بگیرد.