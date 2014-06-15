هجوم قریب الوقوع نیروهای نظامی به سلیمان بیک/ آزادسازی منطقه البو زید فلوجه از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، جمیل الشمری رئیس پلیس دیالی اعلام کرد: نیروهای نظامی آماده هجوم گسترده از منطقه العظیم به سلیمان بیک(سلمان پاک) و گشایش جاده مواصلاتی با کرکوک هستند.

از سوی دیگر رسانه های عراقی از هلاکت دو داعشی به دست یک زن عراقی در موصل خبر دادند.

این درحالی است که منابع وابسته به ارتش عراق از آزاد سازی منطقه البو زید در الکرمه در شهر فلوجه از لوث داعش خبر دادند و افزودند: ارتش عراق و نیروهای امنیتی به کمک داوطلبان عشایر و پشتیبانی هوایی موفق به آزاد سازی منطقه البو زید از داعش شدند.