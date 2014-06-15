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۲۵ خرداد ۱۳۹۳، ۲۲:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

نکونام: حضور در جام جهانی بزرگترین آرزویم بود/ هیچ استرسی ندارم

نکونام: حضور در جام جهانی بزرگترین آرزویم بود/ هیچ استرسی ندارم

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری قبل از دیدار با نیجریه گفت: همین که در جام جهانی هستم بسیار خوشحالم و امیدوارم با سربلندی برزیل را ترک کنیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، جواد نکونام در نشست خبری قبل از دیدار با نیجریه که امروز در سالن کنفرانس ورزشگاه بایشادا برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: بودن در جام جهانی برای من یک آرزو بوده که من به آن دست پیدا کردم. ما راه سختی را پشت سرگذاشتیم. شاید کمتر کسی فکر می کرد ما به جام جهانی صعود کنیم اما این اتفاق افتاد. آرزویم این است که با سربلندی به ایران برگردیم.

وی افزود: مردم و رسانه ها فوتبال را به خوبی درک می کنند و می دانند که ما در جمع بهترین های دنیا هستیم. مطمئن باشید تمام بازیکنان با تمام وجودشان در این دیدار مبارزه خواهند کرد تا بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران افزود: قطعا فشار زیادی روی من خواهد بود. بازیکنانی که تجربه بین المللی زیادی دارند وظیفه سنگینی برعهده دارند. بازیکنان باتجربه قطعا باید بتوانند در این بازی ها با سایر بازیکنان کمک کنند. من هیچ استرسی برای حضور در جام جهانی ندارم و امیدوارم بتوانیم با تمام توان به مصاف نیجریه برویم.

کد مطلب 2312432

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