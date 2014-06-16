انجمن سفال و سرامیک منحل نیست/ رایزنی برای برپایی دوسالانه سفال در سال 94

بهزاد اژدری رئیس انجمن هنرمندان سفال و سرامیک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت برپایی یازدهمین دوسالانه سفال و سرامیک گفت: ابتدا باید تأکید کنم که انجمن سفال و سرامیک منحل نشده است بلکه بخش آموزشی آن در حال حاضر فعالیتی ندارد چون مکانی برای این منظور در اختیار نداریم.

او با اشاره به گفتگوی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد با خبرگزاری مهر درباره فراهم نبودن امکان برگزاری دوسالانه سفال و سرامیک توضیح داد: روز گذشته یکشنبه 25 خردادماه، جلسه‌ای با ملانوروزی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی داشتیم و درباره برگزاری این دوسالانه در سال آینده گفتگو کردیم اما برای سال جاری هم قرار شد که مرکز هنرهای تجسمی برای برپایی یک نمایشگاه کوچکتر از دوسالانه با این انجمن همکاری داشته باشند که جزئیات آن هنوز کاملاً مشخص و بررسی نشده است.

این هنرمند سرامیست، ابراز امیدواری کرد که یازدهمین دوسالانه سفال و سرامیک سال آینده برگزار شود و در ادامه یادآور شد: اگر چه شرایط کنونی برای ما آرمانی نیست اما همین که امکان برپایی یک نمایشگاه کوچکتر با کیفیت خوب برای ما فراهم شود، باز هم اتفاق خوب و راضی کننده ای است.

رئیس انجمن هنرمندان سفال و سرامیک، درباره مکان فعلی این انجمن هم بیان کرد: در حال حاضر فضای بسیار کوچکی در خانه بهزاد از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اختیار ما قرار گرفته است تا بتوانیم پاسخگوی مراجعان به این انجمن باشیم.

او در پایان با یادآوری فعالیت های آموزشی این انجمن اضافه کرد: ما معتقدیم که هنر سرامیک می‌تواند حرکت های پیشرو خود را از طریق آموزش دادن دنبال کند. در گذشته هم در حالی که این آموزش ها در محیط آکادمیک و دانشگاهی به خوبی صورت نمی گیرد و یا ضعیف است، انجمن توانسته بود به صورت حرفه ای در زمینه آموزش هنر سرامیک در وجه مبانی هنری و تکنیکی به خوبی ایفای نقش کند که امیدواریم این شرایط آموزش باز هم در اختیار انجمن قرار گیرد.

مجید ملانوروزی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی پیش از این در گفتگو با خبرگزاری مهر از برپایی 5 دوسالانه در سال 93 با همکاری انجمن های مربوطه و برگزار نشدن دوسالانه های سفال و سرامیک و مجسمه سازی خبر داد و اعلام کرده بود که انجمن های سفال و سرامیک و مجسمه سازی نیاز به سازماندهی دارند.