به گزارش خبرنگار مهر، فرید فرخنده کیش قائم مقام مدیرعامل امور استانها در انجمن سینمای جوان در نشستی رسانه ای که به مناسبت گردهمایی سالانه فیلمسازان و عکاسان انجمن سینمای جوان روز سه‌شنبه 27 خردادماه در محل دفتر تهران انجمن سینمای جوان با حضور محمدرضا بهشتی منفرد مدیر دفاتر انجمن در استان تهران برگزار شد، گفت: در برنامه ریزی جدید انجمن سینمای جوان فصلی مبنی بر هماهنگی امور استان‌ها لحاظ شده که در این بخش قائم مقام مدیرعامل در امور استانها بر اساس آنچه در اساسنامه آمده اختیاراتی در رسیدگی به امور استانها دارد.

وی افزود: در این اساسنامه 3 بخش عمده به این فصل سپرده شده است. بخش نخست این است که قائم مقام مدیرعامل امور استانها توجه خاصی به مسائل فرهنگی و هنری در سطح استان های کشور و البته کشورهای هم‌جوار دارد. از همین رو بر اساس این بند قصد داریم فیلمسازان فیلم کوتاه به خصوص در دفاتر انجمن در مناطق مرزی را در ساخت فیلم با موضوع رخدادهای منطقه درگیر بکنیم.

قائم مقام مدیرعامل امور استانها در انجمن سینمای جوان در ادامه سخنان خود یادآور شد: بخش دوم در این اساسنامه بهره گیری از فرهنگ اقوام در تولیدات درون استانها ذکر شده که در این راستا تقویت نظام تمرکز زدایی و استقلال بخشیدن به فعالیت های استانی در راستای تفکر استراتژیک نیز از جمله نکات مورد توجه من به عنوان قائم مقام مدیرعامل امور استانها انجمن سینمای جوان است. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد متوجه می شویم که دفاتر استانی عملا وارد ساخت فیلم کوتاه با موضوع رخدادهای منطقه شده اند.

فرخنده کیش متذکر شد: آنچه در ساخت فیلم هایی کوتاه با موضوعات موجود در منطقه در نظر می گیریم تولید آثار با رنگ و بوی بومی و فرامرزی است که در این آثار المان هایی از همراهی و کمک برادرانه به مسلمانان منطقه را نیز در نظر داریم. در واقع در نظر داریم هر فیلمی در این حوزه ساخته می شود از معبر فرهنگ و هنر گذر کند.

در ادامه این نشست محمدرضا بهشتی منفرد مدیر دفاتر انجمن در استان تهران با اشاره به برگزاری گردهمایی سالانه فیلمسازان و عکاسان سینمای جوان گفت: تاکنون 52 هفته فیلم و عکس در استان های مختلف برگزار کرده ایم و بنا داریم از تاریخ 1 تا 3 خردادماه مراسم اختتامیه گردهمایی سالانه فیلمسازان و عکاسان سینمای جوان را برگزار کنیم. در این گردهمایی بنا داریم بخش های متعددی از آثار فیلمسازان جوان سینمای ایران را در 2 بخش «گام های نخست» و «یادها و تجربه ها» برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در همین راستا 21 فیلم کوتاه در بخش «گام های نخست» و 18 فیلم کوتاه در بخش «یادها و تجربه ها» نمایش داده می شود. همچنین قرار است 2 نشست تخصصی با حضور خسرو سینایی با موضوع تاثیر مستند بر سینمای داستانی و همچنین نشستی با موضوع مراحل ساخت فیلم کوتاه از ایده تا اجرا با مدیریت ارد عطارپور برگزار شود. در بخش عکس نیز 55 قطعه عکس از 32 عکاس در این اختتامیه نمایش داده می شود.

بهشتی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تقدیر از فیلمسازان فعال در انجمن سینمای جوان گفت: بنا داریم از فعالان انجمن سینمای جوان در حوزه کارگردانی و تدریس تقدیر کنیم. هادی آفریده، شهراب میرآب اقدم، طاهره حسن زاده، مرجان ریاحی از جمله فیلمسازان فعال در انجمن سینمای جوان هستند که مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین شهرام میرآب اقدم، شهرام مکری، نادره ترکمن، رهبرقنبری و هادی مقدم دوست از جمله مدرسان انجمن سینمای جوان هستند که مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

فرید فرخنده کیش قائم مقام مدیرعامل امور استانها در پایان صحبت های خود گفت: برگزاری هفته های «فیلم و عکس» گام نخست در جهت نمایش آثار برای فیلمسازان استانی در شهر و محله زندگی شان است که برگزیدگان این جشنواره در جشنواره منطقه ای حضور پیدا می کنند و در نهایت هر یک از فیلم هایی که در جشنواره منطقه ای حائز رتبه برتر شوند به شکل مستقیم و بدون قرار گرفتن در لیست هیات انتخاب به جشنواره فیلم کوتاه «تهران» راه پیدا می کنند.