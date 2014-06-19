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۲۹ خرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۴۹

مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی؛

نتایج دور اول رقابت‌های روز نخست مشخص شد

نتایج دور اول رقابت‌های روز نخست مشخص شد

نتایج دور اول رقابت‌های روز نخست مرحله نهایی انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی از صبح امروز (پنجشنبه) در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین در حال برگزاری است که نتایج دور اول این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی
دور اول

80 کیلوگرم:
فرشاد علیزاده (تهران)، برنده - سیروان فقیه سلیمانی (کردستان) (7- 2)
یوسف قادریان (البرز) - حبیب الله اخلاقی (خوزستان)، برنده (2- 5)
میلاد خسروی (لرستان) استراحت

85 کیلوگرم:
حسین نوری (البرز) - مجتبی کریم فر (خوزستان)، برنده (4 - 5)
داود اخباری (تهران) - سامان عزیزی (کردستان)، برنده (1- 5)

98 کیلوگرم:
علی علیاری (تهران) - داود عابدین زاده (تهران)، برنده (صفر- 3)
مهدی زود آشنا (لرستان)، برنده - مجید علیاری (تهران) (8- 2)
سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) - قاسم رضایی (مازندران)، برنده (صفر- 9)
مهدی علیاری (استراحت)

130 کیلوگرم:
بهنام مهدی زاده (تهران)، برنده - پارسا نظری (خوزستان) (3- صفر)
امیرحسین شربیانی (تهران)  - مهدی نوری (اردبیل)، برنده (صفر- 5 ضربه فنی)
امیر قاسمی منجزی (استراحت)

دور دوم

80 کیلوگرم:
سیروان فقیه سلیماین (کردستان) - میلاد خسروی (لرستان)
حبیب اله اخلاقی (خوزستان) - فرشاد علیزاده (تهران)

85 کیلوگرم:
سامان عزیزی (کردستان) - مجتبی کریم فر (تهران)
داود اخباری (تهران) - حسین نوری (البرز)

98 کیلوگرم:
داود عابدین زاده (تهران) - مهدی علیاری (تهران)
مجید علیاری (تهران) - علی علیاری (تهران)
قاسم رضایی (مازندران) - مهدی زود آشنا (لرستان)
سید مصطفی صالحی زاده (استراحت)

130 کیلوگرم:
پارسا نظری (خوزستان) - امیر قاسمی منجزی (خوزستان)
مهدی نوری (اردبیل) - بهنام مهدی زاده (تهران)
امیرحسین شربیانی (استراحت)

کشتی آزاد
دور اول

57 کیلوگرم:
امید جلالی بهار (البرز)، برنده - مظاهر شربتی (گلستان) (6- 4)
حسن رحیمی (تهران)، برنده - علی حاج آقا نیا (مازندران) (9- 2)
یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)، برنده - شهرود قاسم پور (آذربایجان شرقی) (13- 2)
وحید جلالی بهار (البرز) - یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)، برنده (7- 15)

61 کیلوگرم:
همت کریمی زاد (مازندران)، برنده- دانیال حجتی (گلستان) (صفر- 6 ضربه فنی)
صائب تقی زاده (مازندران)- مسعود اسماعیل پور (مازندران)، برنده (صفر- 10)
عباس دباغی (مازندران)- بهنام احسان پور (مازندران)، برنده (2- 7)
حسن مرادقلی (استراحت)

65 کیلوگرم:
رضا عبدالله پور (مازندران) - علی اصغر جبلی (گلستان)، برنده (1- 11)
حامد رشیدی (کرمانشاه) - محمد یوسفی (مازندران)، برنده (4- 15)
محمد نادری (زنجان) - ابراهیم نصیری (مازندران)، برنده (2- 6)
میثم نصیری (استراحت)

70 کیلوگرم:
مسعود کمروند (مرکزی) - سبحان محمدزاده (مازندران)، برنده (7- 7)
سعید داداش پور (مازندران)، برنده - نیما الهی قادری (مازندران) (7- 5)
حمیدرضا زرین پیکر (تهران) - پیمان یاراحمدی (لرستان)، برنده (صفر- 4)
مرتضی گودرزی (مازندران) - ایمان رحمانی زاده (مازندران)، برنده (3- 9)
مصطفی حسین خانی (تهران)، برنده - حمیدرضا افضلی (کرمانشاه) (10 – صفر)
محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران) - استراحت

دور دوم

57 کیلوگرم
علی حاج آقا نیا (مازندران) - مظاهر شربتی (گلستان)
حسن رحیمی (تهران) – امید جلالی بهار (البرز)
یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) – شهرو قاسم پور (آذربایجان شرقی)
وحید جلالی بهار (البرز)- یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)

61 کیلوگرم:
حسن مرادقلی (تهران) دانیال حجتی (گلستان)
مسعود اسماعیل پور (مازندران)- همت کریمی زاد (مازندران)
بهنام احسان پور (مازندران) صائب تقی زاده (مازندران)

65 کیلوگرم:
علی اصغر جبلی (گلستان) – میثم نصیری (اردبیل)
محمد یوسفی (مازندران)- رضا عبداله پور (مازندران)
ابراهیم نصیری (مازندران)- حامد رشیدی (کرمانشاه)
محمد نادری (استراحت)

70 کیلوگرم:
سبحان محمدزاده (مازندران)- محمد مهدی یگانه (مازندران)
نیما الهی قادی (مازندران) - مسعود کمروند (مرکزی)
پیمان یاراحمدی (لرستان)- سعید داداش پور (مازنردان)
ایمان رحمانی زاده (مازندران) – حمیدرضا زرین پیکر (تهران)
حمیدرضا افضلی (کرمانشاه)- مرتضی گودرزی (مازندران)
مصطفی حسین خانی (تهران)- استراحت

کد مطلب 2315028

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