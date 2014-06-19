به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی از صبح امروز (پنجشنبه) در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین در حال برگزاری است که نتایج دور اول این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی فرنگی

دور اول

80 کیلوگرم:

فرشاد علیزاده (تهران)، برنده - سیروان فقیه سلیمانی (کردستان) (7- 2)

یوسف قادریان (البرز) - حبیب الله اخلاقی (خوزستان)، برنده (2- 5)

میلاد خسروی (لرستان) استراحت

85 کیلوگرم:

حسین نوری (البرز) - مجتبی کریم فر (خوزستان)، برنده (4 - 5)

داود اخباری (تهران) - سامان عزیزی (کردستان)، برنده (1- 5)

98 کیلوگرم:

علی علیاری (تهران) - داود عابدین زاده (تهران)، برنده (صفر- 3)

مهدی زود آشنا (لرستان)، برنده - مجید علیاری (تهران) (8- 2)

سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) - قاسم رضایی (مازندران)، برنده (صفر- 9)

مهدی علیاری (استراحت)

130 کیلوگرم:

بهنام مهدی زاده (تهران)، برنده - پارسا نظری (خوزستان) (3- صفر)

امیرحسین شربیانی (تهران) - مهدی نوری (اردبیل)، برنده (صفر- 5 ضربه فنی)

امیر قاسمی منجزی (استراحت)

دور دوم

80 کیلوگرم:

سیروان فقیه سلیماین (کردستان) - میلاد خسروی (لرستان)

حبیب اله اخلاقی (خوزستان) - فرشاد علیزاده (تهران)

85 کیلوگرم:

سامان عزیزی (کردستان) - مجتبی کریم فر (تهران)

داود اخباری (تهران) - حسین نوری (البرز)

98 کیلوگرم:

داود عابدین زاده (تهران) - مهدی علیاری (تهران)

مجید علیاری (تهران) - علی علیاری (تهران)

قاسم رضایی (مازندران) - مهدی زود آشنا (لرستان)

سید مصطفی صالحی زاده (استراحت)

130 کیلوگرم:

پارسا نظری (خوزستان) - امیر قاسمی منجزی (خوزستان)

مهدی نوری (اردبیل) - بهنام مهدی زاده (تهران)

امیرحسین شربیانی (استراحت)

کشتی آزاد

دور اول

57 کیلوگرم:

امید جلالی بهار (البرز)، برنده - مظاهر شربتی (گلستان) (6- 4)

حسن رحیمی (تهران)، برنده - علی حاج آقا نیا (مازندران) (9- 2)

یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)، برنده - شهرود قاسم پور (آذربایجان شرقی) (13- 2)

وحید جلالی بهار (البرز) - یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)، برنده (7- 15)

61 کیلوگرم:

همت کریمی زاد (مازندران)، برنده- دانیال حجتی (گلستان) (صفر- 6 ضربه فنی)

صائب تقی زاده (مازندران)- مسعود اسماعیل پور (مازندران)، برنده (صفر- 10)

عباس دباغی (مازندران)- بهنام احسان پور (مازندران)، برنده (2- 7)

حسن مرادقلی (استراحت)

65 کیلوگرم:

رضا عبدالله پور (مازندران) - علی اصغر جبلی (گلستان)، برنده (1- 11)

حامد رشیدی (کرمانشاه) - محمد یوسفی (مازندران)، برنده (4- 15)

محمد نادری (زنجان) - ابراهیم نصیری (مازندران)، برنده (2- 6)

میثم نصیری (استراحت)

70 کیلوگرم:

مسعود کمروند (مرکزی) - سبحان محمدزاده (مازندران)، برنده (7- 7)

سعید داداش پور (مازندران)، برنده - نیما الهی قادری (مازندران) (7- 5)

حمیدرضا زرین پیکر (تهران) - پیمان یاراحمدی (لرستان)، برنده (صفر- 4)

مرتضی گودرزی (مازندران) - ایمان رحمانی زاده (مازندران)، برنده (3- 9)

مصطفی حسین خانی (تهران)، برنده - حمیدرضا افضلی (کرمانشاه) (10 – صفر)

محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران) - استراحت

دور دوم

57 کیلوگرم

علی حاج آقا نیا (مازندران) - مظاهر شربتی (گلستان)

حسن رحیمی (تهران) – امید جلالی بهار (البرز)

یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) – شهرو قاسم پور (آذربایجان شرقی)

وحید جلالی بهار (البرز)- یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)

61 کیلوگرم:

حسن مرادقلی (تهران) دانیال حجتی (گلستان)

مسعود اسماعیل پور (مازندران)- همت کریمی زاد (مازندران)

بهنام احسان پور (مازندران) صائب تقی زاده (مازندران)

65 کیلوگرم:

علی اصغر جبلی (گلستان) – میثم نصیری (اردبیل)

محمد یوسفی (مازندران)- رضا عبداله پور (مازندران)

ابراهیم نصیری (مازندران)- حامد رشیدی (کرمانشاه)

محمد نادری (استراحت)

70 کیلوگرم:

سبحان محمدزاده (مازندران)- محمد مهدی یگانه (مازندران)

نیما الهی قادی (مازندران) - مسعود کمروند (مرکزی)

پیمان یاراحمدی (لرستان)- سعید داداش پور (مازنردان)

ایمان رحمانی زاده (مازندران) – حمیدرضا زرین پیکر (تهران)

حمیدرضا افضلی (کرمانشاه)- مرتضی گودرزی (مازندران)

مصطفی حسین خانی (تهران)- استراحت