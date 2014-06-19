به گزارش خبرگزاری مهر، روز نخست از مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی از صبح امروز (پنجشنبه) در سالن شهید بابایی شهرستان قزوین در حال برگزاری است که نتایج دور اول این رقابتها به شرح زیر است:
کشتی فرنگی
دور اول
80 کیلوگرم:
فرشاد علیزاده (تهران)، برنده - سیروان فقیه سلیمانی (کردستان) (7- 2)
یوسف قادریان (البرز) - حبیب الله اخلاقی (خوزستان)، برنده (2- 5)
میلاد خسروی (لرستان) استراحت
85 کیلوگرم:
حسین نوری (البرز) - مجتبی کریم فر (خوزستان)، برنده (4 - 5)
داود اخباری (تهران) - سامان عزیزی (کردستان)، برنده (1- 5)
98 کیلوگرم:
علی علیاری (تهران) - داود عابدین زاده (تهران)، برنده (صفر- 3)
مهدی زود آشنا (لرستان)، برنده - مجید علیاری (تهران) (8- 2)
سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان) - قاسم رضایی (مازندران)، برنده (صفر- 9)
مهدی علیاری (استراحت)
130 کیلوگرم:
بهنام مهدی زاده (تهران)، برنده - پارسا نظری (خوزستان) (3- صفر)
امیرحسین شربیانی (تهران) - مهدی نوری (اردبیل)، برنده (صفر- 5 ضربه فنی)
امیر قاسمی منجزی (استراحت)
دور دوم
80 کیلوگرم:
سیروان فقیه سلیماین (کردستان) - میلاد خسروی (لرستان)
حبیب اله اخلاقی (خوزستان) - فرشاد علیزاده (تهران)
85 کیلوگرم:
سامان عزیزی (کردستان) - مجتبی کریم فر (تهران)
داود اخباری (تهران) - حسین نوری (البرز)
98 کیلوگرم:
داود عابدین زاده (تهران) - مهدی علیاری (تهران)
مجید علیاری (تهران) - علی علیاری (تهران)
قاسم رضایی (مازندران) - مهدی زود آشنا (لرستان)
سید مصطفی صالحی زاده (استراحت)
130 کیلوگرم:
پارسا نظری (خوزستان) - امیر قاسمی منجزی (خوزستان)
مهدی نوری (اردبیل) - بهنام مهدی زاده (تهران)
امیرحسین شربیانی (استراحت)
کشتی آزاد
دور اول
57 کیلوگرم:
امید جلالی بهار (البرز)، برنده - مظاهر شربتی (گلستان) (6- 4)
حسن رحیمی (تهران)، برنده - علی حاج آقا نیا (مازندران) (9- 2)
یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)، برنده - شهرود قاسم پور (آذربایجان شرقی) (13- 2)
وحید جلالی بهار (البرز) - یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)، برنده (7- 15)
61 کیلوگرم:
همت کریمی زاد (مازندران)، برنده- دانیال حجتی (گلستان) (صفر- 6 ضربه فنی)
صائب تقی زاده (مازندران)- مسعود اسماعیل پور (مازندران)، برنده (صفر- 10)
عباس دباغی (مازندران)- بهنام احسان پور (مازندران)، برنده (2- 7)
حسن مرادقلی (استراحت)
65 کیلوگرم:
رضا عبدالله پور (مازندران) - علی اصغر جبلی (گلستان)، برنده (1- 11)
حامد رشیدی (کرمانشاه) - محمد یوسفی (مازندران)، برنده (4- 15)
محمد نادری (زنجان) - ابراهیم نصیری (مازندران)، برنده (2- 6)
میثم نصیری (استراحت)
70 کیلوگرم:
مسعود کمروند (مرکزی) - سبحان محمدزاده (مازندران)، برنده (7- 7)
سعید داداش پور (مازندران)، برنده - نیما الهی قادری (مازندران) (7- 5)
حمیدرضا زرین پیکر (تهران) - پیمان یاراحمدی (لرستان)، برنده (صفر- 4)
مرتضی گودرزی (مازندران) - ایمان رحمانی زاده (مازندران)، برنده (3- 9)
مصطفی حسین خانی (تهران)، برنده - حمیدرضا افضلی (کرمانشاه) (10 – صفر)
محمد مهدی یگانه جعفری (مازندران) - استراحت
دور دوم
57 کیلوگرم
علی حاج آقا نیا (مازندران) - مظاهر شربتی (گلستان)
حسن رحیمی (تهران) – امید جلالی بهار (البرز)
یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) – شهرو قاسم پور (آذربایجان شرقی)
وحید جلالی بهار (البرز)- یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)
61 کیلوگرم:
حسن مرادقلی (تهران) دانیال حجتی (گلستان)
مسعود اسماعیل پور (مازندران)- همت کریمی زاد (مازندران)
بهنام احسان پور (مازندران) صائب تقی زاده (مازندران)
65 کیلوگرم:
علی اصغر جبلی (گلستان) – میثم نصیری (اردبیل)
محمد یوسفی (مازندران)- رضا عبداله پور (مازندران)
ابراهیم نصیری (مازندران)- حامد رشیدی (کرمانشاه)
محمد نادری (استراحت)
70 کیلوگرم:
سبحان محمدزاده (مازندران)- محمد مهدی یگانه (مازندران)
نیما الهی قادی (مازندران) - مسعود کمروند (مرکزی)
پیمان یاراحمدی (لرستان)- سعید داداش پور (مازنردان)
ایمان رحمانی زاده (مازندران) – حمیدرضا زرین پیکر (تهران)
حمیدرضا افضلی (کرمانشاه)- مرتضی گودرزی (مازندران)
مصطفی حسین خانی (تهران)- استراحت
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