79 طرح اشتغالزا برای توسعه لرستان تصویب شد/ تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران استان لرستان با تشکر از مهمان نوازی بسیار گرم و استقبال صمیمی مردم و مسئولان لرستان اظهار داشت: همچنین از مردم سایر شهرستانهای لرستان عذرخواهی می کنم که فرصت نشد مستقیم به زیارت و دیدار آنها بروم ولی معاونان و وزرا خدمت مردم در شهرستانهای مختلف رسیدند و نکات مدنظر مردم را جمع آوری کردند.

وی با بیان اینکه استان لرستان دارای ظرفیتها فروان در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری است تصریح کرد: امیدواریم با این سفر تحولاتی در لرستان رخ دهد و موجب توسعه و همچنین رفع بیکاری در استان شود تا این معضل بزرگ تا حد زیادی در لرستان جبران شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه سدهایی در لرستان وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال و سال آینده می توانند به بهره برداری برسند تصریح کرد: دو تا سه سد طی امسال و دو سد دیگر نیز سال آینده در لرستان به بهره برداری خواهد رسید.

روحانی با اشاره به اجرای ایستگاههای پمپاژ در بخشهای مختلف کشاورزی به خصوص باغداری ادامه داد: با هماهنگی صورت گرفته بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و همچنین نیرو این پروژه ها عملیاتی و اجرایی می شوند.

وی همچنین شکوفایی حوزه صنعت لرستان را یکی دیگر از برنامه های دولت برشمرد و گفت: هم اکنون 12 درصد از صنعت استان فعال است که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته زمینه شکوفایی این بخش فراهم می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه عمده مشکل صنعت لرستان گردش مالی و همچنین مشکلات تسهیلاتی است عنوان کرد: ما برای رفع این مشکلات از صندوق توسعه ملی استفاده خواهیم کرد تا موجب رونق اشتغال و همچنین بخش صنعت استان شود.

روحانی همچنین از اجرای پروژه های دامداری مدرن در لرستان خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است که مجموعه دو هزار راسی دامداری در لرستان را اجرایی کند.

وی از اجرای پروژه پنج هزار راسی دامداری از سوی بنیاد مستضعفان در لرستان خبر داد و گفت: همچنین یک هتل نیمه کاره نیز در استان وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس جمهور همچنین از ساخت یک هتل چهار ستاره دیگر از سوی بنیاد مستضعفان در لرستان خبر داد و گفت: همچنین استان لرستان در بحث گردشگری دارای ظرفیتهای زیادی است و در حوزه صنایع دستی نیز استعدادهای زیادی دارد که رونق این بخش در دستور کار قرار دارد.

روحانی با اشاره به تصویب 79 طرح برای استان لرستان بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این طرحها تا پایان امسال و سال آینده در لرستان به اتمام خواهند رسید.

وی با اشاره به تخصیص 100 درصدی اعتبارات عمرانی امسال لرستان ادامه داد: همچنین دولت در نظر دارد که اعتبارات بیشتری غیر از این تخصیص به استان پرداخت کند.

رئیس جمهور با اشاره به اختصاص اعتباری معادل سه برابر بودجه عمرانی لرستان طی امسال و سال آینده تصریح کرد: امیدواریم این سفر موجب برکت برای این استان باشد.

روحانی با بیان اینکه من امید فراوانی به جلسه کارآفرینان و سرمایه گذاران که روز گذشته در استان برگزار شد دارم گفت: امیدواریم که با حضور سرمایه گذاران داخلی استان، سرمایه گذاران سایر استانها و همچنین سرمایه گذاران خارجی زمینه رونق لرستان از طریق بخش خصوصی، تعاونی ها و بخش غیر دولتی فراهم شود.

وی از بهره برداری از پتروشیمی لرستان ظرف دو ماه آینده خبر داد و گفت: همچنین دولت در نظر دارد که یک شهرک صنعت پتروشیمی برای صنایع پایین دستی با سرمایه گذاری وزارت نفت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در این استان ایجاد کند.