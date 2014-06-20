تسلط داعش بر یک کارخانه سلاح شیمیایی رژیم سابق/اعزام نیروهای استرالیایی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، جنیفر بساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام یک کارخانه ساخت سلاح شیمیایی رژیم صدام را در شمال غرب بغداد اشغال کرده است.

وی افزود: بعید است که آنها بتوانند سلاح شیمیایی تولید کنند، زیرا موادی که در کارخانه هستند قدیمی اند.آمریکا نگران تسلط داعش بر هر مرکز نظامی است، اما به نظر نمی رسد که ادوات نظامی با ارزشی برای تولید سلاح شیمیایی وجود داشته باشند و بسیار دشوار و غیر ممکن است که آنها بتوانند این ادوات را به شکل امن منتقل کنند.

یک منبع امنیتی در جلولاء در شمال شرق بعقوبه از آرامش اوضاع در این منطقه خبر داد.

از سوی دیگر وزارت دفاع استرالیا از اعزام واحد نظامی کوچک به بغداد برای حفاظت از سفارت خود در عراق خبر داد.