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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱:۲۴

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

فرار تیم ملی آلمان از شکست برابر غنا/ گوتزه بهترین بازیکن شد

فرار تیم ملی آلمان از شکست برابر غنا/ گوتزه بهترین بازیکن شد

تیم ملی آلمان در دومین بازی خود در گروه G رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل درحالی مقابل غنا متوقف شد که تا دقیقه 71 از این تیم آفریقایی عقب افتاده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آلمان در دومین بازی خود در گروه G رقابتهای جام جهانی 2014 در ورزشگاه "کاستلائو" شهر "فورتالزای" به مصاف تیم ملی فوتبال غنا رفت که این دیدار پر گل در نهایت با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

در پایان نیمه نخست بازیکنان دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند اما در دقیقه 51 ژرمن‌ها اولین گل بازی را توسط "ماریو گوتزه" به ثمر رساندند اما خوشحالی آنها فقط 3 دقیقه به طول انجامید و غنایی‌ها موفق شدند توسط "آندره آیه وو" گل تساوی را بزنند.

در ادامه این غنایی‌ها بودند که بر خلاف جریان بازی توسط "آساموآ جیان" برای بار دوم دروازه آلمان را باز کردند اما بازیکنان سختکوش آلمان برای جبران نتیجه دروازه نماینده آفریقا را تحت فشار قرار دادند تا اینکه در دقیقه 71 توانستد توسط "میروسلاو کلوزه" کار را به تساوی بکشانند و این دیدار در نهایت با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد.

همچنین در پایان این مسابقه "ماریو گوتزه" از تیم آلمان به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد.

کد مطلب 2316558

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