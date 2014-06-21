به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل؛ اشکان دژاگه در جمع خبرنگاران بعد از شکست یک بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم آرژانتین، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: اگر پنالتی به نفع ما گرفته می‌شد و ما یک بر صفر از آرژانتین پیش می‌افتادیم، آرژانتین در شرایط سختی قرار می‌گرفت. اگر ما با تیم بوسنی هم اینگونه بازی کنیم به مرحله بعد صعود می‌کنیم.



وی یادآور شد: قوچان نژاد هم شانس‌های خوبی برای گلزنی داشت که اگر یکی از آن ها گل می شد شرایط بازی تغییر می‌‎کرد.



مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه جذابیت فوتبال به وجود چنین شرایط و لحظاتی است، گفت: دروازه‌بان تیم فوتبال آرژانتین هم بسیار خوب توپ‌ها را دفع کرد.



دژاگه همچنین افزود: ما در مقابل آرژانتین بازی کردیم و همه مردم دیدند که جانانه بازی کردیم و امیدوارم همین بازی را در مقابل تیم بوسنی ارائه دهیم.



وی درباره نارضایتی خود در زمان تعویض در بازی با تیم فوتبال نیجریه یادآور شد: من در آن مسابقه از بازی خودم راضی نبودم و سعی کردم امروز بهتر از قبل بازی کنم و خدا را شکر که توانستم در بازی با آرژانتین بهتر باشم.



مهاجم تیم ملی فوتبال ایران همچنین گفت: در بازی بعدی گل خواهم زد زیرا دیگر وقت‌اش رسیده است.