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۱ تیر ۱۳۹۳، ۰:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

دژاگه: با بوسنی هم اینگونه بازی کنیم، صعود می‌کنیم

دژاگه: با بوسنی هم اینگونه بازی کنیم، صعود می‌کنیم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد اگر پنالتی برای ایران گرفته می‌شد، آرژانتین در شرایط سختی قرار می‌گرفت. وی همچنین گفت: اگر ما با تیم بوسنی هم اینگونه بازی کنیم، به مرحله بعد صعود خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل؛ اشکان دژاگه در جمع خبرنگاران بعد از شکست یک بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم آرژانتین، ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد: اگر پنالتی به نفع ما گرفته می‌شد و ما یک بر صفر از آرژانتین پیش می‌افتادیم، آرژانتین در شرایط سختی قرار می‌گرفت. اگر ما با تیم بوسنی هم اینگونه بازی کنیم به مرحله بعد صعود می‌کنیم.

وی یادآور شد: قوچان نژاد هم شانس‌های خوبی برای گلزنی داشت که اگر یکی از آن ها گل می شد شرایط بازی تغییر می‌‎کرد.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه جذابیت فوتبال به وجود چنین شرایط و لحظاتی است، گفت: دروازه‌بان تیم فوتبال آرژانتین هم بسیار خوب توپ‌ها را دفع کرد.

دژاگه همچنین افزود: ما در مقابل آرژانتین بازی کردیم و همه مردم دیدند که جانانه بازی کردیم و امیدوارم همین بازی را در مقابل تیم بوسنی ارائه دهیم.

وی درباره نارضایتی خود در زمان تعویض در بازی با تیم فوتبال نیجریه یادآور شد: من در آن مسابقه از بازی خودم راضی نبودم و سعی کردم امروز بهتر از قبل بازی کنم و خدا را شکر که توانستم در بازی با آرژانتین بهتر باشم.

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران همچنین گفت: در بازی بعدی گل خواهم زد زیرا دیگر وقت‌اش رسیده است.

کد مطلب 2316541

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