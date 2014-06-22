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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

ارائه 8 ویدئوآرت و چیدمان در نمایشگاه بین المللی قرآن

ارائه 8 ویدئوآرت و چیدمان در نمایشگاه بین المللی قرآن

در بخش هنرهای تجسمی بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 8 اثر ويدئو آرت و چيدمان به نمايش گذاشته مي شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براي نخستين بار در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم نمايشگاه آثار هنر جديد شامل ويدئو آرت و چيدمان برپا مي شود.

آثار ويدئو آرت احمد نادعليان (بهشت و جهنم)، شيرين پيله وري (آفرينش)، فريده شاهسواراني، مرتضي احمدوند و امير دستمردي در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش در مي آيد.

همچنين دو اثر چيدمان درخت زيتون اثر زنده ياد عبدالمجيد حسيني راد و حيات پس از مرگ حسين خسروجردي با اجراي محمد ابراهيم ابراهيمي و چيدماني از وحيد هماي در بخش هنر جديد بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه مي شود.

بخش هنرهاي تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي شود.

نمايشگاه آثار نقاشي، خوشنويسي، نگارگري و ...، نمايشگاه آثار هنر جديد در قالب ويدئو آرت، چيدمان و ...  و همچنین کارگاه آموزشی با حضور پنج هنرمند صاحب نام كشور از جمله برنامه هاي بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم است.

بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم از سوم تير ماه امسال در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 2316989

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