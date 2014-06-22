ارائه 8 ویدئوآرت و چیدمان در نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، براي نخستين بار در نمايشگاه بين المللي قرآن كريم نمايشگاه آثار هنر جديد شامل ويدئو آرت و چيدمان برپا مي شود.



آثار ويدئو آرت احمد نادعليان (بهشت و جهنم)، شيرين پيله وري (آفرينش)، فريده شاهسواراني، مرتضي احمدوند و امير دستمردي در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش در مي آيد.



همچنين دو اثر چيدمان درخت زيتون اثر زنده ياد عبدالمجيد حسيني راد و حيات پس از مرگ حسين خسروجردي با اجراي محمد ابراهيم ابراهيمي و چيدماني از وحيد هماي در بخش هنر جديد بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه مي شود.



بخش هنرهاي تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي شود.



نمايشگاه آثار نقاشي، خوشنويسي، نگارگري و ...، نمايشگاه آثار هنر جديد در قالب ويدئو آرت، چيدمان و ... و همچنین کارگاه آموزشی با حضور پنج هنرمند صاحب نام كشور از جمله برنامه هاي بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم است.



بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم از سوم تير ماه امسال در باغ موزه دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

