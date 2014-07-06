به گزارش خبرگزاری مهر، كاظم چليپا و رضوان صادق زاده در نخستين روز برنامه هاي کارگاه آموزشی بخش تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم نقاشي مي كنند. کارگاه آموزش نقاشي با حضور كاظم چليپا و رضوان صادق زاده از ساعت 18 روز سه شنبه 17 تیرماه در بخش تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم در كنار مسجد جامع خرمشهر باغ موزه دفاع مقدس برگزار مي شود.

نمايشگاه تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با 120 اثر از 90 هنرمند كشور از جمله غلامحسين اميرخاني، كيخسرو خروش، يدالله كابلي خوانساري، سيدمحمد احصايي، نصرالله افجه اي، جليل رسولي برگزار شده كه در اين نمايشگاه آثار هنرمندان شاخص و حرفه اي كشور در رشته نقاشي، خوشنويسي، نقاشيخط و نگارگري به نمايش گذاشته شده است.

آثار ويدئو آرت «بهشت و جهنم» احمد نادعليان، «آفرينش» شيرين پيله وري و آثار فريده شاهسواراني ، مرتضي احمد وند و امير دستمردي و آثار چيدمان «درخت زيتون» اثر زنده ياد عبدالمجيد حسيني راد و «حيات پس از مرگ» اثر حسين خسروجردي و چيدماني از وحيد هماي نيز در بخش هنر جديد بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه شده است.

بخش هنرهاي تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شده است.

