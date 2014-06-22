حمایت عربستان از داعش یک نقشه برای نابودی اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت السلام و المسلمین علی رضایی بیرجندی در دیدار کارکنان تبلغات اسلامی ضمن تبریک اول تیرماه روز تبلیغ و اطلاع رسانی و روز شکل گیری سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: یکی از وقایع مهم انقلاب اسلامی تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی به دستور امام راحل بوده است که متکلف است که اسلام، ارزش های اسلامی و فرهنگ اصیل اهل بیت(ع) را تبلیغ کند.

وی با بیان اینکه باید در محضر رهبری و شهداء به وظایف مان به درستی عمل کنیم، عنوان کرد: تاکنون زحمات زیادی در عرصه فرهنگی کشیده شده است که باید بیشتر از این برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه تلاش شود.

امام جمعه بیرجند تصریح کرد: ما درحال حاضر در شرایطی قرار داریم که جنگ نرم به شدت اثر گذار است و باید در مقابل جنگ نرم با اعتقادات دینی اسلام ناب محمدی ایستادگی کنیم.

وی با اشاره به اینکه گزارشاتی از کرج ارائه شده است که در این استان با همکاری استکبار جهانی کلیسای خانگی،وهابیت و بهائیت فعالیت دارند، ادامه داد: این به معنای این است که جنگ تمارعیار نرم علیه ما راه انداخته اند.

وی به شبکه مجازی فیس بوک اشاره و عنوان کرد: این شبکه مجازی توسط جوان 27 ساله دست نشانده اسرائیلی راه اندازی شده است که 900 میلیون نفر عضو این فضای مجازی هستند.

وی بیان کرد: هدف از راه اندازی این شبکه تخریب اسلام و به ثمرنشستن اهداف اسرائیلی ها بوده است.

حجت السلام رضایی به فتوای اخیر یک عالم ظاهر نما و نادان مبنی بر اینکه جهاد نکاح بر زنان شوهردار واجب است اشاره کرد و بیان داشت: این گروه های روز به روز فتواهای جدیدتری صادر می کنند که با این اقدامات به دنبال نابودی اسلام، فرهنگ اهل بیت و اعتقادات دینی مسلمانان هستند.

داعش به دنبال ارائه اسلام دروغین به دنیا است

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عربستان حمایت کننده داعش است، افزود: سران عربستان در دیدار با سی سی حکم اعدام 180 نفر از یاران اخوان المسلیمن را صادر کردند و داعش را به جان ملت ها انداختند و پشتیبان داعش هستند.

وی بیان کرد: عربستان از طرفی با سی سی حکم اعدام اخوان المسلیمن را صادر می کند و از طرفی از داعش حمایت می کند که این خود یک هندسه برای نابودی اسلام است.

حجت السلام رضایی تصریح کرد: در مباحث فرهنگی باید به صورت عمیق فعالیت شود که باید ما دراین زمینه اسلام ناب محمدی نه اسلام عادت ها، رسوم و خرافات را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر در جهان سه نوع اسلام در سطح دنیا وجود دارد، عنوان کرد: اول اسلام سفلی که نوعی اسلام خشن و بی رحم است دوم اسلام غرب و سکولار که آغشته به خرافات است و سوم اسلام ناب محمدی که امام راحل احیاء کرد.

امام جمعه بیرجند بیان کرد: اگر اسلام را به درستی ارائه دهیم آینده جهان از آن ماست.

وی با اشاره به اینکه داعش به دنبال ارائه اسلام دروغین به دنیا است، اظهار کرد: همه ما باید به قدر وسع مان با ترویج اندیشه های اسلام ناب در برابر این گروه تکفیری ایستادگی کنیم.

کج روی نسل جوان نشان از عدم ارائه درست اسلام ناب است

وی با اشاره به اینکه کج روی نسل جوان نشان از عدم ارائه درست اسلام ناب است، عنوان کرد: اگرجوانان ما راهشان را گاها کج می کنند دلیل این است که چیزی غیر از اسلام به آنها ارائه داده اند.

وی با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم که بی توجهی و کم توجهی را کنار بگذاریم، افزود: در حال حاضر در جامعه ما از انتشار فلسفه ملاصدار که مورد تاکید مقام معظم رهبری است خبری نیست.

حجت السلام رضایی تصریح کرد: فعالیت در عرصه فرهنگی سنگین و بلند مدت است که باید همه ما تلاش کنیم که ارزش های دفاع مقدس و اسلام ناب محمدی در جامعه بخصوص به نسل جوان ارائه دهیم.

وی بیان کرد: اگر در جامعه مردم به وظایف خود به خوبی عمل نکنند هرچند رهبری آگاه جامعه را هدایت می کند عدم عمل مردم به وظایفشان باعث خانه نشین شدن علی می شود.

وی با بیان اینکه غرب به دنبال تخریب شخصیت های عالم و روحانی جامعه است، بیان کرد: تا کنون اقدامات زیادی برای تخریب شخصیت های عالم و فرزانه کشورمان انجام داده اند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: استکبار جهانی به دنبال محو اندیشه های امام(ره) و اسلام ناب محمدی است که درصورتی پیاده کردن این اندیشه ها در جامعه اقداماتشان بی اثر خواهد بود.