عربستان بزرگترین حامی جبهه النصره است

به گزارش خبرگزاری مهر، "باهر عبدالکریم الویس"عضو گروه تروریستی موسوم به جبهه النصره در گفتگو با تلویزیون سوریه اعترافات تکان دهنده ای را درخصوص اقدامات تروریستها در سوریه و حامیان اصلی آنها ارائه داد.

این تروریست 29 ساله گفت که از زمان دانشجویی جذب یک موسسه اشاعه تفکرات تکفیری و تروریستی شد که توسط "المدعو مظهر" از اعضای گروه تروریستی موسوم به فتح الاسلام در دیرالزور تأسیسی شده است و پس از جلب اعتماد از سوی مسئولان این گروه تروریستی، در سمت مسئول ارتباطات آن فعالیت می کرد.

وی به وجود ارتباطات گسترده میان مسئولان این مؤسسه ترویج افکار تکفیری و"یوسف القرضاوی" رئیس گروه موسوم به اتحادیه جهانی علمای مسلمین، "محمد العریفی" و " عائض القرنی" از مبلغان عربستانی و برخی از افسران سعودی، قطری، آمریکایی و انگلیسی اعتراف کرد.

الویس در ادامه با ذکر اسامی این افسران سعودی و قطری اعلام کرد: مسئولان نظامی غربی که به زبان عربی مسلط بودند نیز با ما در ارتباط بودند و طرحهای ویژه ای را به ما ارائه می کردند و در این بین یک نظامی اسرائیلی که وی را اسحاق مودی می نامیدند، نیز به صورت تلفنی با مظهر در ارتباط بود.

این تروریست سوری در ادامه اظهارات خود گفت که پس از مدتی به پایگاه آموزشی جبهه النصره در دیرالزور منتقل شد.

الویس در این خصوص گفت: در این پایگاه خودروهای بمبگذاری شده و ضد گلوله و تسلیحات نظامی به وفور وجود داشت و تعداد زیادی از اعضای النصره با تابعیت کشورهای عربی و غربی در آن حضور داشتند.

وی در ادامه تأکید کرد که عربستان سعودی اصلی ترین و بزرگترین حامی جبهه النصره است و تسلیحات جنگی را از مرز ترکیه و در قالب محموله های بزرگ تحت عنوان مواد غذایی به منطقه دیر الزور ارسال می کند.

وی در ادامه به مسئله جهاد نکاح ( ترویج فحشاء تحت عنوان نکاح) پس از صدور فتوای جهاد نکاح از سوی مفتی سعودی اشاره کرد و از انجام اقدامات موهن و کثیف تروریستها تحت پوشش عنوان جهاد نکاح پرده برداشت.