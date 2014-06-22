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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۴

لیگ جهانی والیبال 2014؛

پایان ناکامی‌های کره‌جنوبی/ ژاپن بار دیگر به فرانسه باخت

پایان ناکامی‌های کره‌جنوبی/ ژاپن بار دیگر به فرانسه باخت

رقابتهای لیگ جهانی والیبال  ظهر امروز با انجام دو دیدار پیگیری شد که تیم ملی کره‌جنوبی برابر جمهوری چک برنده شد و ژاپن دومین مسابقه را مقابل فرانسه واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای لیگ جهانی والیبال ظهر امروز یکشنبه با برگزاری دو مسابقه در شرق آسیا ادامه یافت که در یکی از این دیدارها تیم ملی کره‌جنوبی در شهر سوون برابر بلژیک به برتری 3 بر صفر دست یافت. شاگردان پارک کی‌وون در این دیدار با امتیازات 25 بر 16، 25 بر 23 و 27 بر 25 از سد حریف خود گذشتند و به ناکامی‌های متوالی خود پایان دادند. کره با وجود این برد در قعر جدول گروه E باقی ماند.

در گروه D نیز تیم ملی ژاپن در کیوتو به مصاف فرانسه صدرنشین گروه D رفت که این دیدار را 3 بر یک واگذار کرد. ژاپن تنها ست دوم این بازی را 25 بر 19 برد ولی در ست‌های اول، سوم و چهارم با امتیازات 25 بر 16، 27 بر 25 و 25 بر 18 مغلوب حریف خود شد.

 

کد مطلب 2317191

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