هفته پنجم با برد غیرمنتظره برزیل به پایان رسید/ 5 امتیاز تا صعود والیبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین بازی هفته پنجم رقابتهای لیگ جهانی والیبال را تیم‌های ملی والیبال لهستان و برزیل برگزار کردند که این بازی را تیم برزیل در سه ست پیاپی به سود خود پایان داد. این نتیجه در حالی بدست آمد که لهستان بازی اول برابر این تیم را به راحتی برده بود و انتظار می‌رفت در زمین خود برزیل را برای بار دوم نیز شکست دهد.

اما این اتفاق رخ نداد و در شبی که والاس و لوکاس خوش درخشیدند، برزیلی‌ها 3 بر صفر با امتیازات 25 بر 21، 25 بر 16 و 25 بر 17 از سد میزبان قدرتمند خود گذشتند.

با توجه به نتیجه این بازی و برد 3 بر یک تیم والیبال ایران در بازی یکشنبه شب برابر ایتالیا، شرایط به گونه‌ای شده که تیم کشورمان برای صعود به مرحله نهایی این مسابقات از چهار بازی باقی‌مانده خود برابر لهستان نیاز به 5 امتیاز داشته باشد تا کار به اما و اگر نداشته باشد.

البته این در حالی خواهد بود که برزیل 6 امتیاز کامل از 2 دیدار خود در زمین ایتالیا را کسب کند، در غیر اینصورت شرایط متفاوت خواهد شد. اگر برزیل هر دو بازی خود را واگذار کند، از همین حالا تیم ایران خود را می‌تواند در دور دوم ببیند. تیم برزیل هم در صورتی صعود خواهد کرد که ایران بردی را کسب نکند و خود نیز دو بازی را در خانه ایتالیا برنده شود.

یکشنبه شب دو بازی دیگر هم برگزار شد که از گروه D این مسابقات تیم پرتغال در زمین خود جنگ صدرنشینی برابر هلند را با برد به پایان برد و در رده نخست این گروه ایستاد. اما تیم بلژیک صدرنشین گروه C در زمین خود مقابل فنلاند مغلوب شد با این حال همچنان صدرنشین باقی ماند.

نتایج کامل دیدارهای هفته پنجم رقابتهای لیگ جهانی و گروه‌‎بندی مسابقات در پایان دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

گروه A:

* ایران 3 - ایتالیا صفر (25 - 18، 25 - 20 و 25 - 15)

* لهستان 3 - برزیل یک (25 - 20، 25 - 21، 28 - 30 و 25 - 20)

* ایران 3 - ایتالیا یک(25 - 22، 25 - 19، 19 - 25 و 25 - 20)

* لهستان صفر - برزیل 3(21 - 25، 16 - 25 و 17 - 25)

جدول رده‌بندی گروه A:

1- ایتالیا (10 بازی) 19 امتیاز

2- ایران (8 بازی) 13 امتیاز

3- لهستان (8 بازی) 11 امتیاز(معدل امتیاز 0.993)

4- برزیل (10 بازی) 11 امتیاز(معدل امتیاز 0.988)

گروه B:

* روسیه 3 - صربستان صفر (37 - 35، 25 - 15 و 25 - 16)

* آمریکا 3 - بلغارستان یک (20 - 25، 25 - 22، 25 - 16 و 25 - 16)

* روسیه 3 - صربستان صفر (25 - 19، 27 - 25 و 25 - 20)

* آمریکا 2 - بلغارستان 3 (24 - 26، 17 - 25، 25 - 14، 25 - 13 و 12 - 15)

جدول رده‌بندی گروه B:

1- آمریکا (8 بازی) 19 امتیاز

2- روسیه(8 بازی) 14 امتیاز

3- صربستان(8 بازی) 11 امتیاز

4- بلغارستان (8 بازی) 4 امتیاز

گروه C:

* بلژیک 3 - فنلاند یک (25 - 21، 25 - 16، 22 - 25 و 25 - 21)

* کانادا 2 - استرالیا 3 (27 - 25، 25 - 20، 28 - 30، 17 - 25 و 13 - 25)

* کانادا 3 - استرالیا یک(27 - 25، 25 - 19، 23 - 25 و 25 - 19)

* بلژیک 2 - فنلاند 3(16 - 25، 20 - 25، 27 - 25، 25 - 22 و 10 - 15)

جدول رده‌بندی گروه C:

1- بلژیک (8 بازی) 17 امتیاز

2- کانادا (8 بازی) 14 امتیاز

3- فنلاند (8 بازی) 9 امتیاز

4- استرالیا (8 بازی) 8 امتیاز

گروه D:

* آلمان صفر - آرژانتین 3

* ژاپن صفر - فرانسه 3(23 - 25، 18 - 25 و 16 - 25)

* آلمان صفر - آرژانتین 3(16 - 25، 19 - 25 و 21 - 25)

* ژاپن یک - فرانسه 3(16 - 25، 25 - 19، 25 - 27 و 18 - 25)

جدول رده‌بندی گروه D:

1- فرانسه (10 بازی) 26 امتیاز

2- آرژانتین (10 بازی) 23 امتیاز

3- آلمان (10 بازی) 10 امتیاز

4- ژاپن (10 بازی) یک امتیاز

گروه E:

* کره‌جنوبی 2 - جمهوری چک 3(17 - 25، 25 - 18، 27 - 29، 25 - 23 و 11 - 15)

* پرتغال صفر - هلند 3(16 - 25، 23 - 25 و 22 - 25)

* کره‌جنوبی 3 - جمهوری چک صفر(25 - 16، 25 - 23 و 27 - 25)

* پرتغال 3 - هلند یک(25 - 20، 28 - 26 و 21 - 25 و 25 - 18)

جدول رده‌بندی گروه E:

1- پرتغال (8 بازی) 15 امتیاز

2- هلند (8 بازی) 14 امتیاز

3- جمهوری چک (8 بازی) 10 امتیاز

4- کره‌جنوبی (8 بازی) 9 امتیاز