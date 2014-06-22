به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دهنوی، هافبک تیم ذوبآهن اصفهان که به تازگی با باشگاه اصفهانی قرارداد امضا کرده، امروز به تمرینات ذوبآهن در اردوی خود اضافه شد.
وی که در هفتههای گذشته در تمرینات ذوبآهن حضور نداشت، امروز به اردوی این تیم در کرج اضافه شد و قرار است که از عصر امروز همراه با تیم تمرین کنند.
ذوبیها روز گذشته اردوی یک هفتهای خود را در کمپ پردیس آغاز کردهاند و قرار است که در این اردو دو دیدار تدارکاتی نیز برگزار کنند. قرار است تیم اصفهانی در این اردو روزانه دو جلسه به تمرین بپردازد و تمرینات بدنسازی و تاکتیکی خود را زیر نظر کادر فنی تیم آغاز کند.
ذوبآهن روز شنبه اصفهان را به مقصد کرج ترک کرده و صبح روز شنبه نخستین جلسه تمرینی خود را در کمپ پردیس برگزار کرد.
قرار است که تیم اصفهانی تا روز شنبه آینده در این کمپ حضور داشته باشد و تمرینات خود را زیر نظر یحیی گلمحمدی پیگیری کند.
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