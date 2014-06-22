افتتاح استخر مجهز جانبازان شیمیایی در سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی این پروژه با هزینه ای بالغ بر 21 هزار میلیارد ریال به کارفرمایی اداره کل ورزش و جوانان استان از سال 87 کلنگ احداث آن به زمین خورد و در 7 تیرماه سال جاری جهت بهره برداری مردم قهرمان پرور سردشت افتتاح خواهد شد.

این استخر به مناسبت 7 تیر سالگرد بمباران شیمیایی مردم شهید پرور شهرستان سردشت در سال 66 ، با حضور مسئولین استانی و کشوری افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بمباران شیمیایی شهر مرزی سردشت فجیع‌ترین تهاجم شیمیایی بود که آثار و مشکلات منفی بسیاری را به همراه خود داشت و جمهوری اسلامی ایران، این تهاجم را غیر انسانی اعلام داشت و شهر سردشت را اولین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباران هسته‌ای هیروشیما نامید.

برگزاری یادمان شهدای بمباران شیمیایی سردشت، تشکیل پرونده ویژه برای شهدای جدید استان، برگزاری کنگره ملی بمباران شیمیایی سردشت، انتخاب مشاورین امور ایثارگران از نیروهای متعهد در دستگاههای اجرایی، تهیه فیلم، عکس و برپایی نمایشگاهی اختصاصی در این زمینه، تهیه سایتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تخصیص بودجه فرهنگی برای ایثار و شهادت از دیگر برنامه های این مراسم است.