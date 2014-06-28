سکوت مدعیان آزادی در برابر فجایع شیمیایی ایران/ پرونده سردشت در دادگاه لاهه مفتوح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردشت اولین شهر غیرنظامی جهان بود که بعدازظهر روز هفتم تیر ماه سال 1366 توسط حزب بعث عراق، بمباران شیمیایی شد و طی آن 109 نفر بلافاصله جان خود را از دست دادند. با این که این واقعه بسیار تلخ و بزرگ بود اما فاجعه کشتار حجاج (ایرانی) در مکه که با فاصله کمی بعد از این فاجعه رخ داد آن را تحت الشعاع قرار داد و موضوع سردشت کمرنگ شد و باعث مغفول ماندن از دید رسانه ها و پایگاه های خبری شد و اطلاع رسانی خاصی در مورد آن انجام نشد و به ذکر چند مقاله در صدمین روز این حادثه اکتفا شد.

نیویورک تایمز امریکا چند روز بعد نوشت: "این عمل از هر جهت و به هر مفهوم یک جنایت جنگی است که با انکارهای سست و رسمی عراق و عذر و بهانه های غیر رسمی در مورد استفاده از یک سلاح ناجوانمردانه در آمیخته است".

با وجود اذعان رسانه های غربی و گذشت نزدیک سه دهه تاکنون تلاشهای مصدومان و جانبازان شیمیایی سردشت که علیه این فجایع انسانی در دادگاه لاهه شکایت کرده اند نتیجه نداده و مجامع جهانی به ویژه غرب نیز به سکوت معنی دار خود در برابر این فجایع انسانی ادامه می دهند.

بر اساس بررسی های صورت گرفته، بیش از 13 کشور جهان "که برخی از اعضای گروه 1+5 نیز جزو آن بودند"در سالهای جنگ ایران و عراق از طریق واسطه و دلال، سلاح شیمیایی برای استفاده علیه ایران فروختند. کشورها و دلالانی که نه تنها هنوز محکوم نشده اند بلکه امروز داعیه دار آزادی و حقوق بشر هستند.

با این حال جای تاسف دارد که در برابر سکوت مجامع جهانی در داخل کشور نیز این بحث به فراموشی سپرده شده است و مشکلی از مسائل متعدد پیش روی جانبازان و مصدومان برداشته نمی شود.

پرونده جانبازان و مصدومان شیمیایی سردشت در دادگاه لاهه مفتوح است

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با گلایه از بی توجهی مسئولان به پرونده حقوقی بمباران شیمیایی سردشت در دادگاه لاهه گفت: هر چند این پرونده سالهاست از طریق دادگاه لاهه در دست بررسی است و هنوز پرونده مفتوح است اما تاکنون نتایجی در بر نداشته است.

رسول خضری در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید اینکه اعضای گروه 1+5 نیز جزو 13 کشوری بودند که به عنوان عاملان اصلی و فروشندگان سلاح های شیمیایی به عراق شناسایی شده اند، اظهارداشت: این کشور ها به عنوان داعیه داران آزادی و حقوق بشر در دنیا مطرح بوده و در خصوص این فجایع انسانی محکوم نشده اند.

وی با اشاره به دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور طی هفته جاری اظهارداشت: در این دیدار بنده با پرداخت کامل به بحث، خواستار توجه ویژه رئیس جمهوری به بمباران شیمیایی سردشت و سایر جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق شدم.

خضری یاد آور شد: در این خصوص رئیس جمهور نیز تاکید فراوانی بر احقاق حقوق مردم سردشت داشته و خانم امین زاده معاون حقوقی خود را در راس هیئت ویژه ای مسئول پیگیری این امر کردند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به پیگیری بخش خصوصی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در خصوص وضعیت جانبازان و مصدومان شیمیایی کشور گفت: اردیبهشت سال جاری نیز مطالبات مردم سردشت از طریق کمیسیون سیاست خارجی مجلس و وزارت امور خارجه به صورت جداگانه پیگیری شد.

طرح دعوی رسمی دولت ایران در دادگاه لاهه در خصوص بمباران شیمیایی شهرها

خضری ادامه داد: در این نشست ها که با حضور بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجه مجلس برگزار شد مقرر شد طرح دعوی به صورت رسمی از سوی ایران در دادگاه لاهه در خصوص بمباران شیمیایی شهرهای ایران به ویژه سردشت صورت گرفته و پیگیری های لازم صورت گیرد.

وی با انتقاد از عدم استفاده و بهره برداری لازم از این برگ برنده ایران در برابر کشورهای تحریم کننده ایران و نیز گروه 1+5 که داعیه دار حقوق بشر و آزادی در دنیا هستند گفت: متاسفانه تاکنون از این ظرفیت برای محکوم کردن کشورهایی که به عنوان دلال و واسطه سلاح شیمیایی به عراق فروخته اند استفاده نشده است.

خضری با تاکید مجدد بر پیگیری این موضوع در جهت حمایت از منافع ملی و احقاق حق مردم مظلوم و بی دفاع سردشت از سوی رئیس جمهور کشورمان افزود: کشورهایی که بمب های شیمیایی به عراق فروخته اند باید با پیگیری ایران به دنیا معرفی شوند تا مردم دنیا با چهره واقعی این کشور ها بیشتر آشنا شوند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصدومیت بیش از 10 هزار نفر از مردم سردشت در فاجعه بمباران شیمیایی سردشت گفت: در این حادثه بیش از 110 نفر بلافاصله جان باختند و بالای هشت هزار نفر از مردم سردشت نیز مصدوم شدند اما این افراد با وجود درد و رنج فراوان هنوز نتوانسته اند احقاق حق کنند.

نمایی از شهر سردشت که بمباران شده ولی هنوز پابرجاست

بمباران شیمیایی سردشت، لکه ننگ بر پیشانی استکبار جهانی

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی از بمباران شیمیایی سردشت،به عنوان لکه ننگی بر پیشانی استکبار جهانی نام برد و سکوت مجامع جهانی به ویژه سازمان ملل در برابر این فاجعه انسانی را خفت بار خواند.

خضری اظهارداشت: 27 سال از این فاجعه هولناک می گذرد و مجامع بین المللی اقدام به محکوم کردن عاملان این جنایت نکرده اند در حالی که جنایتکاران باید محاکمه و به پرداخت غرامت به قربانیان بمباران شیمیایی محکوم می شدند.

وی با بیان اینکه بمباران شیمیایی سردشت و عوارض فاجعه بار آن هزینه ای غیر قابل جبران برای ایران است که از سوی استکبار جهانی تحمیل شده است گفت: غرب با این جنایت تروریست بودن خود را نشان داد و ثابت کرد نسل کشی در ذاتش نهفته است.

خضری با بیان اینکه سالهاست مجامع جهانی در برابر این فاجعه چشم و گوش خود را بسته اند، ادامه داد: سکوت مجامع بین المللی باعث شد تا صدام با قدرت بیشتری به قتل عام مردم بی گناه سردشت و علاوه بر این حلبچه عراق بپردازد.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوارض و ماندگاری گاز خردل طی سالیان متمادی خواستار توجه مجامع جهانی و نیز مسئولان کشوری برای دریافت دیه، غرامت و... برای مصدومان و بازماندگان این حادثه شد و گفت: عوارض این حادثه نسل به نسل در بین اهالی سردشت منتقل شده و ماندگار می ماند.

دایره حقوقی ریاست جمهوری و بنیاد شهید و امورایثارگران کشور باید پیگیر موضوع سردشت باشند

سخنگوی انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوی علیه فروشندگان سلاح های شیمیایی به حرب بعث عراق گفت: در جریان شکایت جانبازان حلبچه به دادگاه لاهه تعدادی از مصدومان شیمیایی سردشت نیز خواستار برخورد قانونی با عاملان جنایت جنگی در سردشت شدند که این امر در سال 84 مطرح شد.

رحیم واحدی افزود: در این راستا هیئت قضایی از دادگاه هلند به سردشت اعزام و موضوع رسیدگی شد پس از پیگیری های فراوان این انجمن در هلند موفق به محکومیت دلال و فروشنده سلاح شیمیایی به عراق شد اما این پرونده قضایی هنوز در دست بررسی است و نیازمند حمایت و توجه دایره حقوقی رئیس جمهوری و بنیاد شهید و امورایثارگران است.

27 سال است بمبهای شیمیایی و گاز خردل صدای تنفس سردشت را کند و کندتر می کند با این همه زندگی در این دیار ادامه دارد در کوچه ها و خیابان ها در قلب های پرخروش مردمانی که سالهاست حق زیستن را در لابه لای سرفه ها و دردها می جویند، مردمانی که اشک و سرفه تنها واژه های قاموس سراسر درد زندگی شان است.

مردم سردشت هنوز امیدوارند بهار در کوچه های پر از بوی خردل آهنگ آرامش سرداده و در دشت های سرسبزش اردو بزند...

شهرستان مرزی سردشت در هفتم تیرماه سال 66 در چهار نوبت توسط هواپیماهای رژیم بعثی مورد حمله شیمیایی قرار گرفت که طی آن بیش 110 نفر شهید و پنج هزار نفر شیمیایی شدند.

شهر مرزی سردشت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است و در حال حاضر دارای بیشترین تعداد مصدومین شیمیایی در کشور است.

گزارش: سکینه اسمی