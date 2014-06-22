بلژیک با برتری برابر روسیه صعود کرد/ میزبان جام جهانی 2018 در خطر حذف

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2014 برزیل تیم‌های ملی فوتبال روسیه و بلژیک از ساعت 20:30 دقیقه و در ورزشگاه ماراکانای شهر ریودوژانیرو به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر تیم ملی فوتبال بلژیک به پایان رسید.

در نیمه نخست بازی که از گروه H برگزار شد، با اینکه بلژیکی‌ها تیم بر تر میدان بودند اما توپی از خط دروازه های دو تیم عبور نکرد. در نیمه دوم نیز بازیکنان تیم ملی بلژیک صاحب توپ و میدان بودند که در یک موقعیت ایستگاهی و در دقیقه 83 بازی، دیرک دروازه تیم روسیه را لرزاندند.

البته این پایان اتفافات این بازی نبود زیرا پس از این صحنه همچنان فشار حملات بازیکنان بلژیک بروی دروازه تیم ملی روسیه ادامه پیدا کرد و در دقیقه 88 توسط "دیووک اوریجی" دروازه میزبان جام جهانی 2018 را باز کرد.

با این پیروزی تیم ملی بلژیک 6 امتیازی شد و ضمت حفظ جایگاهش در صدر جدول گروه H، به مرحله دوم بعدی مسابقات صعود کرد اما وسیه با یک امتیازی و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم کره جنوبی، به رده سوم جدول این گروه سقوط کرد.

در دیگر بازی این گروه، تیم‌های کره‌جنوبی و بلژیک از ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه در ورزشگاه سائوپائولو شهر سائوپائولو برابر هم به میدان می روند.

جدول رده‌بندی گروه H