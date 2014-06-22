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۱ تیر ۱۳۹۳، ۲۳:۵۱

بیستمین دوره جام جهانی - برزیل؛

ویلموتس: مستحق پیروزی برابر روسیه بودیم/ ماموریت خود را انجام دادیم

ویلموتس: مستحق پیروزی برابر روسیه بودیم/ ماموریت خود را انجام دادیم

سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک اعلام کرد تیمش مستحق کسب سه امتیاز بازی با روسیه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس که برتری یک بر صفر تیمش مقابل روسیه باعث شد تا به مرحله بعد رقابتهای جام جهانی 2014 صعود کند، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بازی سختی را مقابل تیم ملی روسیه داشتیم اما در پایان بازی ما مستحق سه امتیاز بودیم.

وی در ادامه افزود: ما مقابل روسیه یک بازی تاکتیکی را پیش رو داشتیم و تعویض‌هایی که انجام شد، نتیجه بازی را رقم زد.

سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک در همین خصوص افزود: با اینکه بازی سختی را مقابل روسیه داشتیم اما توانستیم ماموریت خود را که صعود به مرحله بعد بود انجام دهیم.

کد مطلب 2317383

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