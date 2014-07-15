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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۹:۳۶

تبلیغات‌ تلویزیونی و سبک زندگی- 6

تبلیغات تلویزیون در تضاد با ساده‌زیستی است/ به غرب می‌تازیم و راه آنها را می‌رویم

تبلیغات تلویزیون در تضاد با ساده‌زیستی است/ به غرب می‌تازیم و راه آنها را می‌رویم

رییس دانشگاه هنر با تاکید بر اینکه حجم و سبک تبلیغات تلویزیونی تاثیر زیادی در تخریب فرهنگ کشورمان دارد از تضاد این تبلیغات با فرهنگ ساده‌زیستی اسلامی انتقاد کرد.

غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبلیغات تلویزیونی که حجم زیادی از کنداکتور برنامه‌های صداوسیما را به خود اختصاص داده است، گفت: تبلیغات تجاری و بازرگانی امروز برخلاف منویات نظام ما که اسلامی است عمل می کند و زندگی را به سمت مصرف، رفاه طلبی و تجملات می‌کشاند.

وی ادامه داد: این در حالی است که اسلام ساده زیستی را پیشنهاد می‌دهد و آنچه که تبلیغات نشان می‌دهند با فرهنگ انقلابی و اسلامی ما مخالف است چراکه این تبلیغات نوعی فرهنگ غربی را ترویج می‌دهند.

رییس دانشگاه هنر با بیان اینکه رسانه‌ها بیشتر جنبه مادی و ظاهری تبلیغات را می‌بینند، عنوان کرد: روی دیگر این تبلیغات و آثار فرهنگی آنها معمولا دیده نمی‌شود که چقدر برای فرهنگ ما مخرب عمل می‌کنند. حتی گاهی دیده می‌شود که تبلیغات با بعضی از اصول و شعارهای ما نیز متناقض است و باید توجه داشت که ما برخلاف غرب و گروه‌های چپ‌ معتقدیم که هدف وسیله را توجیه نمی‌کند بنابراین نباید تنها برای درآمدزایی دست به چنین کارهایی بزنیم.

اکرمی با تاکید بر اینکه سبک و حجم کنونی تبلیغات تلویزیونی بسیار می‌تواند ضربه زننده باشد، بیان کرد: ما برخلاف آنچه که در مسایل مختلف به غرب می‌تازیم اما گاهی خود پا جای پای آنها می‌گذاریم و استفاده از تبلیغات برای درآمدزایی هم نمونه‌ای از آنهاست.

وی در پایان با اشاره به ویژگی های تبلیغات که یکی از آنها جذابیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که مردم عادی به تبلیغات گرایش دارند و این باعث می‌شود که همان اصولی را که در تلویزیون تبلیغ می‌کنیم نه تنها بدانها توجه نشود بلکه مردم به تبلیغاتی که برخلاف آن اصول است اهمیت دهند.

 

کد مطلب 2317430

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