غلامرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبلیغات تلویزیونی که حجم زیادی از کنداکتور برنامههای صداوسیما را به خود اختصاص داده است، گفت: تبلیغات تجاری و بازرگانی امروز برخلاف منویات نظام ما که اسلامی است عمل می کند و زندگی را به سمت مصرف، رفاه طلبی و تجملات میکشاند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اسلام ساده زیستی را پیشنهاد میدهد و آنچه که تبلیغات نشان میدهند با فرهنگ انقلابی و اسلامی ما مخالف است چراکه این تبلیغات نوعی فرهنگ غربی را ترویج میدهند.
رییس دانشگاه هنر با بیان اینکه رسانهها بیشتر جنبه مادی و ظاهری تبلیغات را میبینند، عنوان کرد: روی دیگر این تبلیغات و آثار فرهنگی آنها معمولا دیده نمیشود که چقدر برای فرهنگ ما مخرب عمل میکنند. حتی گاهی دیده میشود که تبلیغات با بعضی از اصول و شعارهای ما نیز متناقض است و باید توجه داشت که ما برخلاف غرب و گروههای چپ معتقدیم که هدف وسیله را توجیه نمیکند بنابراین نباید تنها برای درآمدزایی دست به چنین کارهایی بزنیم.
اکرمی با تاکید بر اینکه سبک و حجم کنونی تبلیغات تلویزیونی بسیار میتواند ضربه زننده باشد، بیان کرد: ما برخلاف آنچه که در مسایل مختلف به غرب میتازیم اما گاهی خود پا جای پای آنها میگذاریم و استفاده از تبلیغات برای درآمدزایی هم نمونهای از آنهاست.
وی در پایان با اشاره به ویژگی های تبلیغات که یکی از آنها جذابیت است، اظهار کرد: باید توجه داشت که مردم عادی به تبلیغات گرایش دارند و این باعث میشود که همان اصولی را که در تلویزیون تبلیغ میکنیم نه تنها بدانها توجه نشود بلکه مردم به تبلیغاتی که برخلاف آن اصول است اهمیت دهند.
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