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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۱۲

انتقاد حدادعادل از حجم بالای تبلیغات تلویزیون/ این رویه تاثیر منفی دارد

انتقاد حدادعادل از حجم بالای تبلیغات تلویزیون/ این رویه تاثیر منفی دارد

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با انتقاد از حجم بالای تبلیغات تلویزیون گفت: سازمان صداوسیما باید تعادلی میان سهم تبلیغات بازرگانی و سهم برنامه‌های غیر تبلیغی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مجلس، غلامعلی حداد عادل با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در پخش آگهی‌های بازرگانی گفت: متأسفانه حجم آگهی‌های بازرگانی صداوسیما بیش از حد شده است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: درصد پخش تبلیغات در تلویزیون آنقدر زیاد شده که تأثیر منفی گذاشته است و این تأثیر منفی هم برای کالاهایی است که مورد تبلیغ واقع می شود و هم برای سایر برنامه‌های صداوسیماست که از هدف خود باز می‌مانند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: معتقدم سازمان صداوسیما باید تعادلی میان سهم تبلیغات بازرگانی و سهم برنامه‌های غیر تبلیغی ایجاد کند.

کد مطلب 2352056

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