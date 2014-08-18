انتقاد حدادعادل از حجم بالای تبلیغات تلویزیون/ این رویه تاثیر منفی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت مجلس، غلامعلی حداد عادل با انتقاد از عملکرد رسانه ملی در پخش آگهی‌های بازرگانی گفت: متأسفانه حجم آگهی‌های بازرگانی صداوسیما بیش از حد شده است.

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: درصد پخش تبلیغات در تلویزیون آنقدر زیاد شده که تأثیر منفی گذاشته است و این تأثیر منفی هم برای کالاهایی است که مورد تبلیغ واقع می شود و هم برای سایر برنامه‌های صداوسیماست که از هدف خود باز می‌مانند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: معتقدم سازمان صداوسیما باید تعادلی میان سهم تبلیغات بازرگانی و سهم برنامه‌های غیر تبلیغی ایجاد کند.