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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۳

مسئول امنیتی عراقی:

3000 تروریست آماده نفوذ از مرز عربستان به داخل عراق هستند

3000 تروریست آماده نفوذ از مرز عربستان به داخل عراق هستند

منابع امنیتی عراقی از حضور هزاران تروریست در مرز این کشور با عربستان برای ورود به داخل عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع وابسته به پلیس دیالی اعلام کرد: تروریست های داعش واحدهای مسکونی متعلق به دو سرکرده جیش اسلامی و نقشبندیه را در دیالی به آتش کشیدند و علت این اقدام را خیانت آنها دانستند.

از سوی دیگر جبار الموسوی رئیس کمیته امنیتی در شورای استان ذیقار تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی نزدیک به سه هزار فرد مسلح سوار بر خودرو مجهز به سلاح های پیشرفته در مرزهای عراق با سعودی قصد ورود به عراق از راه صحرا السماوه و الناصریه را دارند و دستگاههای ذی ربط اقدامات پیشگیرانه را برای ممانعت از نفوذ آنها به عمل آورده اند.

کد مطلب 2317276

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