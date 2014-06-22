3000 تروریست آماده نفوذ از مرز عربستان به داخل عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع وابسته به پلیس دیالی اعلام کرد: تروریست های داعش واحدهای مسکونی متعلق به دو سرکرده جیش اسلامی و نقشبندیه را در دیالی به آتش کشیدند و علت این اقدام را خیانت آنها دانستند.

از سوی دیگر جبار الموسوی رئیس کمیته امنیتی در شورای استان ذیقار تاکید کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی نزدیک به سه هزار فرد مسلح سوار بر خودرو مجهز به سلاح های پیشرفته در مرزهای عراق با سعودی قصد ورود به عراق از راه صحرا السماوه و الناصریه را دارند و دستگاههای ذی ربط اقدامات پیشگیرانه را برای ممانعت از نفوذ آنها به عمل آورده اند.