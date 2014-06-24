به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلب کانال 24 ترکیه که به نقل از سایت نشنال ریپورت منتشر شده آمده است: "دکتر جیروجیو برتولوچی که مسئول تست‌گیری از بازیکنان به نمایندگی از فیفا است، در مصاحبه‌ای گفت که بعد از بازی اسپانیا و هلند از بازیکنان هلندی تست دوپینگ گرفته شد و تست 6 نفر آنها مثبت از آب درآمد. در تست انجام شده نمونه‌هایی از داروهای نیروزا موجود بود که در این راستا بازیکنان تنها شامل جزای نقدی شدند.

دکتر برتولوچی در ادامه ضمن خودداری از ارائه توضیحات بیشتر اعلام کرد که این واقعه بسیار شرم آور بوده اما نمی‌تواند اسامی بازیکنان مذکور را اعلام کند.

مسئول تست‌گیری از بازیکنان به نمایندگی از فیفا با بیان اینکه ادامه حضور هلند در مسابقات عادلانه نیست، افزود: موضوع را به فیفا اعلام کرده‌اند و فیفا فقط بر پیگیری عملکرد این بازیکنان تاکید کرده و معلوم نیست که چرا به ادامه حضور آنان اجازه داده شده است.

در پی اعلام این خبر ویسنت دل بوسکه سرمربی تیم اسپانیا گفت که در صورتیکه این موضوع حقیقت داشته باشد، با یک وضعیت بسیار ننگین و کثیف مواجه هستیم و هیچ جمله‌ای نمی‌توانم در این مورد به زبان بیاورم. می‌دانم که زندگی همیشه عادل نیست ولی این وضعیت با شرایط دیگر بسیار فرق دارد و در صورت اثبات این موضوع فیفا باید شرمسار باشد.

انتشار چنین خبری از سوی کانال 24 ترکیه درحالی صورت گرفته که رسانه‌های معتبر جهان تا لحظه انتشار این خبر، اشاره‌ای به این اتفاق مهم و تکان‌دهنده نداشته‌اند.