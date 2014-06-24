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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۶

شرايط واردات 10 نوع ماشين آلات مستعمل كشاورزي اعلام شد

شرايط واردات 10 نوع ماشين آلات مستعمل كشاورزي اعلام شد

شرايط واردات 10 نوع ماشين آلات مستعمل كشاورزي براساس تسهيلات جديد گمركي براي كشاوزران اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مركز واردات و امور مناطق آزاد ويژه اعلام كرد كه 10 نوع ماشين آلات مستعمل كشاورزي با شرايط خاص و تا پنج سال ساخت قابل ورود است و فقط مارك هاي خاصي را شامل مي گردد كه عمدتا" ماشين آلات كشاورزي اروپايي و آمريكايي را مشمول مي گردد.

اين مصوبه كه از سوي سازمان توسعه تجارت به گمرك اعلام و به گمركات سراسر كشور جهت اجرا ابلاغ گرديده است؛ شامل تراكتور كشاورزي چرخدار لاستيكي و انواع كمباين براي برداشت غلات، ذرت، گوجه فرنگي، سيب زميني و .... مي شود كه با ورود اين ماشين آلات به شكل مستعمل در كميته ماده يك آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات موافقت شده است.


 

کد مطلب 2318594

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