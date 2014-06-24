شرايط واردات 10 نوع ماشين آلات مستعمل كشاورزي اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مركز واردات و امور مناطق آزاد ويژه اعلام كرد كه 10 نوع ماشين آلات مستعمل كشاورزي با شرايط خاص و تا پنج سال ساخت قابل ورود است و فقط مارك هاي خاصي را شامل مي گردد كه عمدتا" ماشين آلات كشاورزي اروپايي و آمريكايي را مشمول مي گردد.

اين مصوبه كه از سوي سازمان توسعه تجارت به گمرك اعلام و به گمركات سراسر كشور جهت اجرا ابلاغ گرديده است؛ شامل تراكتور كشاورزي چرخدار لاستيكي و انواع كمباين براي برداشت غلات، ذرت، گوجه فرنگي، سيب زميني و .... مي شود كه با ورود اين ماشين آلات به شكل مستعمل در كميته ماده يك آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات موافقت شده است.



