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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

۳۲۴ مدرسه گلستان تا پایان امسال به پنل خورشیدی رایگان مجهز می‌شوند

۳۲۴ مدرسه گلستان تا پایان امسال به پنل خورشیدی رایگان مجهز می‌شوند

گرگان-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان گفت: با هماهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان، ۳۲۴ مدرسه در مرحله نخست طرح، تا پایان امسال به پنل‌های خورشیدی رایگان مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر دوشنبه در نشست با کارشناسان و اعضای انجمن اولیا و مربیان استان گلستان اظهار کرد: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس استان در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست، ۳۲۴ مدرسه به پنل‌های خورشیدی رایگان مجهز خواهند شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان افزود: این طرح با هماهنگی انجام‌شده با شرکت توزیع نیروی برق استان اجرا می‌شود و پیش‌بینی شده است پنل‌های نصب‌شده در این مدارس در مجموع هزار و ۶۰۰ کیلووات برق تولید کنند.

فراهی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز مدارس، زمینه استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و توسعه رویکردهای پایدار در زیرساخت‌های آموزشی استان را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6940492

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