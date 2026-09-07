به گزارش خبرنگار مهر، وحید فراهی عصر دوشنبه در نشست با کارشناسان و اعضای انجمن اولیا و مربیان استان گلستان اظهار کرد: توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در مدارس استان در دستور کار قرار گرفته و در مرحله نخست، ۳۲۴ مدرسه به پنلهای خورشیدی رایگان مجهز خواهند شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گلستان افزود: این طرح با هماهنگی انجامشده با شرکت توزیع نیروی برق استان اجرا میشود و پیشبینی شده است پنلهای نصبشده در این مدارس در مجموع هزار و ۶۰۰ کیلووات برق تولید کنند.
فراهی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز مدارس، زمینه استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی و توسعه رویکردهای پایدار در زیرساختهای آموزشی استان را فراهم میکند.
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