برپایی نمایشگاه عرضه مواد غذایی و بازگشایی مدارس در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز دوشنبه با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات غذایی، صنایعدستی و ملزومات ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان کوهدشت خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه باهدف تسهیل دسترسی شهروندان و تنظیم بازار در میدان معلم، جنب پارک شهدای گمنام برپا شده است، در قالب ۴۶ غرفه به ارائه اقلام متنوع میپردازد.
وی گفت: تولیدکنندگان و اصنافی از اقصینقاط کشور از جمله شهرهای مختلفی از استانهای لرستان، همدان، مرکزی، یزد، کرمانشاه و دیگر مناطق، محصولات خود را در بخشهای صنایعدستی، مواد غذایی و سوغات به نمایش گذاشتهاند.
فرماندار کوهدشت، افزود: باتوجهبه در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس، بخش ویژهای از این نمایشگاه به عرضه ملزومات آموزشی، نوشتافزار و کالاهای موردنیاز دانشآموزان اختصاصیافته تا خانوادهها بتوانند مایحتاج تحصیلی فرزندان خود را بهصورت متمرکز و باقیمت مناسب تهیه کنند.
ناصری، تأکید کرد: این نمایشگاه همهروزه تا ۲۲ شهریورماه، پذیرای عموم همشهریان و مراجعان خواهد بود.
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