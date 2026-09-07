برپایی نمایشگاه عرضه مواد غذایی و بازگشایی مدارس در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری عصر امروز دوشنبه با اشاره به برپایی نمایشگاه عرضه محصولات غذایی، صنایع‌دستی و ملزومات ویژه بازگشایی مدارس در شهرستان کوهدشت خبر داد و اظهار داشت: این نمایشگاه باهدف تسهیل دسترسی شهروندان و تنظیم بازار در میدان معلم، جنب پارک شهدای گمنام برپا شده است، در قالب ۴۶ غرفه به ارائه اقلام متنوع می‌پردازد.

وی گفت: تولیدکنندگان و اصنافی از اقصی‌نقاط کشور از جمله شهرهای مختلفی از استان‌های لرستان، همدان، مرکزی، یزد، کرمانشاه و دیگر مناطق، محصولات خود را در بخش‌های صنایع‌دستی، مواد غذایی و سوغات به نمایش گذاشته‌اند.

فرماندار کوهدشت، افزود: باتوجه‌به در پیش بودن فصل بازگشایی مدارس، بخش ویژه‌ای از این نمایشگاه به عرضه ملزومات آموزشی، نوشت‌افزار و کالاهای موردنیاز دانش‌آموزان اختصاص‌یافته تا خانواده‌ها بتوانند مایحتاج تحصیلی فرزندان خود را به‌صورت متمرکز و باقیمت مناسب تهیه کنند.

ناصری، تأکید کرد: این نمایشگاه همه‌روزه تا ۲۲ شهریورماه، پذیرای عموم همشهریان و مراجعان خواهد بود.