پرسپولیس با خم کردن آهن به یک قدمی صدر جدول رسید + فیلم و عکس

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی هفته ششم بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس به قضاوت میثم حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف ذوب آهن اصفهان رفت که این دیدار با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. علی علیپور(۴۳) و پوریا شهرآبادی(۶۴) برای پرسپولیس گل زدند.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، مهدی زارع، حسین کنعانی، مهدی تیکدری، مجید عیدی(۸۶ سیدابوالفضل جلالی)، پویا پورعلی، محمد خدابنده‌لو(۸۶ مارکو باکیچ)، محمدمهدی محبی(۷۴ امیرحسین محمودی)، استون اورونوف(۵۴تیوی بیفوما)، ایگور سرگیف(۵۴ پوریا شهرآبادی) و علی علیپور.

شرایط متفاوت با دربی

سرخپوشان تهرانی در شرایطی گام در این دیدار گذاشتند که در صد و هفتمین دربی برابر استقلال نمایش مطلوب و تماشاگر پسندی داشتند اما در نیمه اول دیدار با ذوب آهن شرایط متفاوتی داشتند و از نظر فنی نمایش ضعیف تری ارایه کردند.

فرصت سوزی ارونوف و حقی که باید به تارتار داد

در حالی که بازیکن ازبکستانی سرخپوشان دیدارهای گذشته را از روی نیمکت شروع می کرد و همین موضوع باعث انتقاد برخی هواداران شده بود، اما این بازیکن در دیدار با ذوب آهن از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت اما با فرصت سوزی و نمایشی دور از انتظار نشان داد حق با مهدی تارتار است که به او خیلی بازی نمی دهد.

علیپور طلسم را شکست

در دقیقه ۴۳ علی علیپور موفق شد قفل دروازه ذوب آهن را بشکند و با یک ضربه زمین داخل محوطه جریمه در شرایطی که توپ از بین پاهای بازیکنان ذوب آهن رد شد گل برتری سرخپوشان در نیمه اول به ثمر رسید. پرسپولیس در دقایق پایانی نیمه اول موقعیت های دیگری را هم خلق کرد اما موفق به افزایش تعداد گل هایش نشد.

نیمه دوم متفاوت برای پرسپولیس

شاگردان مهدی تارتار در نیمه دوم نمایش بهتری داشتند اما با وجود ایجاد موقعیت های بهتر بازهم در ایجاد خطر جدی روی دروازه تیم اصفهانی مشکل داشتند. با این حال پاس های ترکیبی و هماهنگی سرخپوشان این امیدواری را به وجود آورده که این تیم بتواند بر تعداد گل هایش اضافه کند.

تعویض طلایی شهرآبادی

در شرایطی که سرخپوشان نیاز به تغییر داشتند تا روند بهتری پیدا کنند، مهدی تارتار به درستی ضعف تیمش را تشخیص داد و با تعویض هایش روند بازی را تغییر داد. یکی از این تعویض ها پوریا شهرآبادی بود که لحظاتی بعد از ورودش به زمین توانست پاس عالی علی علیپور درون محوطه جریمه را به گل دوم سرخپوشان تبدیل کند.

افت بازی پس از گل دوم

سرخپوشان که امیدوار بودند با تعویض های انجام شده به تعداد گل های خود اضافه کنند با وجود تلاشی که انجام دادند نتوانستند به گل سوم برسند. البته در دقیقه ۸۳ امیرحسین محمودی که از تعویض های دقایق پایانی بود می توانست زننده سومین گل باشد اما نوشی صوفیانی دروازه بان ذوب آهن با واکنشی عالی اجازه باز شدن مجدد دروازه اش را نداد.

اتفاق عجیب پس از سوت پایان بازی

در ثانیه های پایانی پنج دقیقه وقت اضافه در حالی که ذوب آهن روی دروازه پرسپولیس فشار آورده بود باکیچ در یکی از صحنه ها روی بازیکن ذوب آهن خراب شد که اصفهانی ها اعتقاد به ضربه پنالتی داشتند اما داور دستور به ادامه بازی داد و لحظاتی بعد سوت پایان بازی را زد اما پس از این صحنه بازبینی ویدئویی شد که در نهایت خطایی دیده نشد و کار سرخپوشان بدون گل خورده به پایان رسید.

پرسپولیس به یک قدمی صدر رسید

شاگردان مهدی تارتار با پیروزی برابر ذوب آهن از توقف استقلال در هفته ششم بهترین استفاده را کردند و با کسب سه امتیاز این دیدار ۱۳ امتیازی شدند و به یک قدمی تراکتور در صدر جدول رسیدند. تنها شکست این فصل پرسپولیس برابر تراکتور بود که همین باخت فاصله سه امتیازی دو تیم در صدر جدول است.