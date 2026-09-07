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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

نصب سردر جدید ورودی محوطه تاریخی گندی‌شاپور و ایوان کرخه آغاز شد

نصب سردر جدید ورودی محوطه تاریخی گندی‌شاپور و ایوان کرخه آغاز شد

اهواز - مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه از آغاز عملیات اجرایی طرح سامان‌دهی و نصب سردر جدید در ورودی این محوطه تاریخی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب زلقی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با بیان اینکه هدف از طراحی و اجرای این سردر، سامان‌دهی ورودی محوطه، ارتقای سیمای بصری و ایجاد زیرساخت مناسب برای معرفی بهتر این اثر تاریخی است، اظهار کرد: بخشی از این اعتبار برای عملیات طراحی، ساخت و نصب سازه سردر و بخش دیگر برای اجرای عملیات جانبی و سامان‌دهی فضای پیرامونی اختصاص خواهد یافت.

زلقی با تشریح مشخصات فنی این سازه بیان کرد: در طراحی سردر تلاش شده است ضمن استفاده از مصالح مقاوم و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، اصول معماری و منظر میراثی محوطه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ بر اساس طرح اولیه، این سردر با ارتفاع تقریبی ۴.۵ متر و عرض ۱۳ متر، با استفاده از سازه فلزی مقاوم، پوشش آجری و عناصر تزئینی الهام‌گرفته از معماری تاریخی گندی‌شاپور طراحی شده است.

این مقام مسئول افزود: استفاده از رنگ‌ها و مصالح متناسب با فضای تاریخی، پیش‌بینی تابلو معرفی مجموعه و ایجاد نورپردازی مناسب از دیگر ویژگی‌های این طرح است. وی با تأکید بر اینکه ورودی محوطه‌های تاریخی نخستین نقطه ارتباط بازدیدکنندگان با یک اثر محسوب می‌شود، تصریح کرد: سامان‌دهی ورودی می‌تواند ضمن ایجاد نظم و خوانایی بیشتر، در ارتقای تجربه گردشگران و معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه مؤثر باشد.

زلقی با اشاره به اهمیت تاریخی این مجموعه اظهار کرد: گندی‌شاپور و ایوان کرخه از جمله محوطه‌های ارزشمند تاریخی و باستان‌شناختی خوزستان هستند و حفاظت، سامان‌دهی و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای بازدید، از برنامه‌های مهم پایگاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح، ملاحظات حفاظتی و ضوابط مرتبط با محوطه‌های تاریخی رعایت می‌شود تا ساختار جدید ضمن برخورداری از کیفیت فنی، با منظر تاریخی مجموعه هماهنگی داشته باشد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه در پایان گفت: طرح نصب سردر جدید در چارچوب ضوابط میراث‌فرهنگی در حال اجرا است و برنامه‌های سامان‌دهی و بهسازی این محوطه تاریخی متناسب با اعتبارات و برنامه‌های مصوب ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6940477

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