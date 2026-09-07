به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب زلقی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با بیان اینکه هدف از طراحی و اجرای این سردر، سامان‌دهی ورودی محوطه، ارتقای سیمای بصری و ایجاد زیرساخت مناسب برای معرفی بهتر این اثر تاریخی است، اظهار کرد: بخشی از این اعتبار برای عملیات طراحی، ساخت و نصب سازه سردر و بخش دیگر برای اجرای عملیات جانبی و سامان‌دهی فضای پیرامونی اختصاص خواهد یافت.

زلقی با تشریح مشخصات فنی این سازه بیان کرد: در طراحی سردر تلاش شده است ضمن استفاده از مصالح مقاوم و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، اصول معماری و منظر میراثی محوطه نیز مورد توجه قرار گیرد؛ بر اساس طرح اولیه، این سردر با ارتفاع تقریبی ۴.۵ متر و عرض ۱۳ متر، با استفاده از سازه فلزی مقاوم، پوشش آجری و عناصر تزئینی الهام‌گرفته از معماری تاریخی گندی‌شاپور طراحی شده است.

این مقام مسئول افزود: استفاده از رنگ‌ها و مصالح متناسب با فضای تاریخی، پیش‌بینی تابلو معرفی مجموعه و ایجاد نورپردازی مناسب از دیگر ویژگی‌های این طرح است. وی با تأکید بر اینکه ورودی محوطه‌های تاریخی نخستین نقطه ارتباط بازدیدکنندگان با یک اثر محسوب می‌شود، تصریح کرد: سامان‌دهی ورودی می‌تواند ضمن ایجاد نظم و خوانایی بیشتر، در ارتقای تجربه گردشگران و معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه مؤثر باشد.

زلقی با اشاره به اهمیت تاریخی این مجموعه اظهار کرد: گندی‌شاپور و ایوان کرخه از جمله محوطه‌های ارزشمند تاریخی و باستان‌شناختی خوزستان هستند و حفاظت، سامان‌دهی و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای بازدید، از برنامه‌های مهم پایگاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: در اجرای این طرح، ملاحظات حفاظتی و ضوابط مرتبط با محوطه‌های تاریخی رعایت می‌شود تا ساختار جدید ضمن برخورداری از کیفیت فنی، با منظر تاریخی مجموعه هماهنگی داشته باشد.

مدیر پایگاه میراث‌فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه در پایان گفت: طرح نصب سردر جدید در چارچوب ضوابط میراث‌فرهنگی در حال اجرا است و برنامه‌های سامان‌دهی و بهسازی این محوطه تاریخی متناسب با اعتبارات و برنامه‌های مصوب ادامه خواهد یافت.