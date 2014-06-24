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۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۵

«حق کپی رایت محفوظ است؟» از نیمه گذشت/ مستندی به بهانه آثار لاله‌ اسکندری

«حق کپی رایت محفوظ است؟» از نیمه گذشت/ مستندی به بهانه آثار لاله‌ اسکندری

تصویربرداری فیلم مستند «حق کپی رایت محفوظ است؟» به نویسندگی و کارگردانی روزبه رحیم نژاد از نیمه گذشت؛ اثری که به بهانه آثار لاله‌ اسکندری به مشکلات حق کپی رایت در ایران می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش‌های اصلی «حق کپی رایت محفوظ است؟» که اسفند ماه سال 90 مقابل دوربین مرتضی درویش‌خانی قرار گرفت، فیلمبرداری شده و بخش‌های کارشناسی فیلم در حال هماهنگی برای ضبط است.

در این مستند به بهانه آثار شهری لاله اسکندری به مشکلات کپی رایت در ایران پرداخته می‌شود و تاکنون بخش‌های اصلی فیلمبرداری شده و بخش‌های کارشناسی فیلم در حال هماهنگی برای ضبط است.

«حق کپی رایت محفوظ است؟» به صورت مستقل تهیه و تولید می‌شود و قرار است برای بخش مستند جشنواره فیلم فجر آماده شود.

از عوامل این مستند می‌توان به صدابردار: حسام شریعت احمدی، دستیار کارگردان : امید رضا زاده و امیر بروغنی، مجری طرح: سودابه سیه پوش، مدیر تولید: مهدی مدرسی، تهیه کننده: روزبه رحیمی نژاد، اشاره کرد.

روزبه رحیمی نژاد کارگردان و تهیه کننده این فیلم، پیش از این ساخت مجموعه 42 قسمتی مستند هنرمندان با محوریت زندگی حرفه‌ای اهالی سینما چون بهروز افخمی، رسوال صدرعاملی، علیرضا زرین دست، رویا تیموریان و... را در کارنامه خود ثبت به ثبت رسانده است و ساخت مجموعه‌های مستندی چون «تمشک»، «سایه روشن»، «دربست باغ وحش»، «کودکان رنج» و فیلم مستند «کودکی گمشده» هم از دیگر آثار مستند روزبه رحیم نژاد هستند.

کد مطلب 2318791

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